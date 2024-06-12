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Принц Гарри ищет собственный дом в Великобритании из-за прихотей Меган Маркл

12 июня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Принц Гарри решил купить дом в Лондоне.
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: REUTERS
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Принц Гарри хочет иметь свой "постоянный" дом в Великобритании. Он скучает по друзьям с юности, однако они игнорируют его приглашение в США из-за нелюбви к Меган Маркл.

Об этом пишет Page Six.

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Королевский эксперт Том Квинн рассказал, что принц Гарри "скучает по некоторым аспектам своей старой жизни" в Лондоне.

"Неизбежный период медового месяца, когда все в Соединенных Штатах было новым и увлекательным, подходит к концу, и Гарри оглядывается на прошлое сквозь розовые очки", — заявил он.

Принц Гарри. Фото: МЕГА
Принц Гарри. Фото: МЕГА

По мнению Квинна, Гарри скучает по друзьям из армии и колледжа. Они не приезжают к нему в Калифорнию, потому что "они не ладят с Меган".

"Гарри полон решимости найти свой собственный постоянный дом в Великобритании, частично поэтому он продолжает свой судебный иск, чтобы заставить британских налогоплательщиков заплатить за его безопасность", — сказал эксперт.

В начале прошлого года король Чарльз выселил Гарри и Маркл из их Фрогморского коттеджа. Они ведь отказались от королевских обязанностей. Впрочем, дополнительной причиной стал выход скандальных мемуаров принца.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми. Фото: Alexi Lubomirski/Duke and Duch
Принц Гарри и Меган Маркл с детьми. Фото: Alexi Lubomirski/Duke and Duch

Теперь принц Гарри с семьей живет в Монтесито, Калифорния. Их дом стоит 14 миллионов долларов. Там есть девять спален и 16 ванных комнат, а также бассейн, теннисный корт и гостевой дом с двумя спальнями.

Дом Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Page Six
Дом Меган Маркл и принца Гарри. Фото: Page Six

Напомним, враждебное отношение Меган Маркл к королевской семье плохо влияет на ее маленьких детей. Стало известно, кто и что мотивирует короля Чарльза примириться с младшим сыном.

королевская семья
Великобритания
король Чарльз ІІІ
США
принц Гарри
Меган Маркл

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