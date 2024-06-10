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Ворожнеча Меган Маркл з королівською сім'єю жахливо вплине на майбутнє її дітей

10 червня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Меган Маркл прирекла дітей на життя без королівської родини — деталі
Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: instagram.com/tuttosposi
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Королівська експертка Дженні Бонд вважає, що Меган Маркл допустилась серйозної помилки, коли вирішила покинути королівську родину. Тепер її діти відірвані від рідних та власної історії. 

Про це пише Мirror.

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Королівська експертка Дженні вважає, що ворожнеча Меган Маркл і принца Гаррі з королівською родиною Великої Британії може негативно вплинути на їхніх дітей у майбутньому.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми. Фото: Alexi Lubomirski/Duke and Duch
Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми. Фото: Alexi Lubomirski/Duke and Duch

Нині сімейна пара живе в США, і це значно далеко. Таке відчуження може мати руйнівні наслідки для принца Арчі та принцеси Лілібет.

"Діти ростуть, і їм від природи цікаво дізнатися про своє походження. І коли ваша спадщина належить до однієї з найвідоміших родин у світі, безсумнівно, здасться доволі дивним і, можливо, сумним, що ви майже не знаєте або не пам'ятаєте їх", — пояснила Дженні.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми. Фото: Netflix
Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми. Фото: Netflix

Найважче може бути Арчі у підлітковому віці, адже тоді важливо усвідомити своє коріння та приналежність.

"Уявіть собі, 15-річний Арчі каже своїм друзям: "Мій дідусь є або був королем! І мій дядько теж є або буде королем. Але він майже не знав і не зустрічався з ними. Як сумно... і Меган доведеться нести основний тягар відповідальності за це", — сказала експертка.

Меган Маркл з сином Арчі. Фото: Netflix
Меган Маркл з сином Арчі. Фото: Netflix
Принц Гаррі з сином Арчі. Фото: Netflix
Принц Гаррі з сином Арчі. Фото: Netflix

Арчі не бачився з королівською сім'єю з 2022 року. Хоча він сумує за родичами й особливо за дідусем Чарльзом.

"Арчі дуже сумує за Чарльзом, багато його книг присвячені королям, принцесам і замкам, і він знає, що його дідусь живе в замку. Він, очевидно, відчайдушно хоче приїхати до Великої Британії зі своїм батьком, але Меган і Гаррі не хочуть цього. Крім того, рішення Сассексів віддалитися від королівської сім'ї також заважає підтримувати стосунки молодших онуків короля зі своїми двоюрідними братами й сестрою. Вони, можна сказати, не знають одне одного", — додала Дженні.

Нагадаємо, принцеса Євгенія шокувала модних експертів сміливим вибором сукні на весілля. Також принц Вільям залишив Кейт Міддлтон вдома і сам відвідав одруження похресника короля Чарльза.

Меган Маркл
королівська родина
Велика Британія
король Чарльз ІІІ
США
принц Гаррі
діти

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