Меган Маркл прирекла дітей на життя без королівської родини — деталі

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: instagram.com/tuttosposi

Королівська експертка Дженні Бонд вважає, що Меган Маркл допустилась серйозної помилки, коли вирішила покинути королівську родину. Тепер її діти відірвані від рідних та власної історії.

Про це пише Мirror.

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Королівська експертка Дженні вважає, що ворожнеча Меган Маркл і принца Гаррі з королівською родиною Великої Британії може негативно вплинути на їхніх дітей у майбутньому.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми. Фото: Alexi Lubomirski/Duke and Duch

Нині сімейна пара живе в США, і це значно далеко. Таке відчуження може мати руйнівні наслідки для принца Арчі та принцеси Лілібет.

"Діти ростуть, і їм від природи цікаво дізнатися про своє походження. І коли ваша спадщина належить до однієї з найвідоміших родин у світі, безсумнівно, здасться доволі дивним і, можливо, сумним, що ви майже не знаєте або не пам'ятаєте їх", — пояснила Дженні.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми. Фото: Netflix

Найважче може бути Арчі у підлітковому віці, адже тоді важливо усвідомити своє коріння та приналежність.

"Уявіть собі, 15-річний Арчі каже своїм друзям: "Мій дідусь є або був королем! І мій дядько теж є або буде королем. Але він майже не знав і не зустрічався з ними. Як сумно... і Меган доведеться нести основний тягар відповідальності за це", — сказала експертка.

Меган Маркл з сином Арчі. Фото: Netflix

Принц Гаррі з сином Арчі. Фото: Netflix

Арчі не бачився з королівською сім'єю з 2022 року. Хоча він сумує за родичами й особливо за дідусем Чарльзом.

"Арчі дуже сумує за Чарльзом, багато його книг присвячені королям, принцесам і замкам, і він знає, що його дідусь живе в замку. Він, очевидно, відчайдушно хоче приїхати до Великої Британії зі своїм батьком, але Меган і Гаррі не хочуть цього. Крім того, рішення Сассексів віддалитися від королівської сім'ї також заважає підтримувати стосунки молодших онуків короля зі своїми двоюрідними братами й сестрою. Вони, можна сказати, не знають одне одного", — додала Дженні.

Нагадаємо, принцеса Євгенія шокувала модних експертів сміливим вибором сукні на весілля. Також принц Вільям залишив Кейт Міддлтон вдома і сам відвідав одруження похресника короля Чарльза.