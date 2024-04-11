Принц Вільям вперше вийшов у соціальні мережі після розкриття діагнозу Кейт Міддлтон

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принц Уельський вперше порушив мовчання в соціальних мережах після того, як його дружина Кейт оголосила про діагноз рак. 41-річний принц Вільям віддав належне футболістці Рейчел Дейлі, коли вона оголосила про завершення кар'єри.

Вільям поділився публікацією в Instagram, який він ділить із принцесою Уельською.

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Принц Вільям, який зараз проводить великодні канікули з Кейт та їхніми дітьми, 10-річним принцом Джорджем, восьмирічною принцесою Шарлоттою та п’ятирічним принцом Луї, подякував відомій зірці спорту. Це вперше, коли королівська особа вийшла на зв'язок після новини про хворобу дружини.

Принц Вільям подякував зірці спорту. Фото: соціальні мережі.

Принцесі Уельській потрібен час, щоб відновитися від "профілактичної" хіміотерапії, хворобу виявили під час серйозної операції на черевній порожнині на початку цього року.

Очікується, що принц, який не з’являвся на людях після заяви своєї дружини, не повернеться до своїх громадських обов’язків, доки його діти не повернуться до школи після канікул.

У своєму зверненні до нації, оголосивши, що у неї діагностовано рак, Кейт розповіла, що вони з Вільямом робили все можливе, щоб вирішити це приватно заради сім’ї.

Вона додала, що перебування Вільяма поруч із нею було "чудовим джерелом комфорту та покою", і вона збирається "зосередитися на повному одужанні".

У емоційному відеозверненні наприкінці березня, майбутня королева сказала, що це були "неймовірно важкі кілька місяців" для її родини, але вона "здорова і стає сильнішою з кожним днем".

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон з дітьми. Фото: Reuters

"Моя робота завжди приносила мені глибоке почуття радості, і я з нетерпінням чекаю повернення, коли зможу, але зараз я повинна зосередитися на повному одужанні", — сказала принцеса.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Останнім королівським виходом Кейт була церковна служба на Різдво в Сандрінгемі 25 грудня.

Нагадаємо, брат короля Чарльза замінив його на урочистій події. А раніше стало відомо, як вплине на родину хвороба Кейт Міддлтон.