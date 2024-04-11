Принц Уильям впервые вышел в социальные сети после раскрытия диагноза Кейт Миддлтон

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принц Уэльский впервые нарушил молчание в социальных сетях после того, как его супруга Кейт объявила о диагнозе рак. 41-летний принц Уильям отдал должное футболистке Рэйчел Дэйли, когда она объявила о завершении карьеры.

Уильям поделился публикацией в Instagram, который он делит с принцессой Уэльской.

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Принц Уильям, который сейчас проводит пасхальные каникулы с Кейт и их детьми, 10-летним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи, поблагодарил известную звезду спорта. Это впервые, когда королевское лицо вышло на связь после новости о болезни супруги.

Принц Уильям поблагодарил звезду спорта. Фото: социальные сети.

Принцессе Уэльской нужно время, чтобы восстановиться от "профилактической" химиотерапии, болезнь обнаружили во время серьезной операции на брюшной полости в начале этого года.

Ожидается, что принц, который не появлялся на людях после заявления своей супруги, не вернется к своим общественным обязанностям, пока его дети не вернутся в школу после каникул.

В своем обращении к нации, объявив, что у нее диагностирован рак, Кейт рассказала, что они с Уильямом делали все возможное, чтобы решить это тихо.

Она добавила, что пребывание Уильяма рядом с ней было "прекрасным источником комфорта и успокоения", и она собирается "сосредоточиться на полном выздоровлении".

В эмоциональном видеообращении в конце марта будущая королева сказала, что это были "невероятно тяжелые несколько месяцев" для ее семьи, но она "здорова и становится сильнее с каждым днем".

Принц Уильям и принцесса Уэльска Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Reuters

"Моя работа всегда приносила мне глубокое чувство радости, и я с нетерпением жду возвращения, когда смогу, но сейчас я должна сосредоточиться на полном выздоровлении", — сказала принцесса.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Последним королевским выходом Кейт была церковная служба на Рождество в Сандрингеме 25 декабря.

Напомним, брат короля Чарльза заменил его на торжественном мероприятии. А ранее стало известно, как повлияет на семью болезнь Кейт Миддлтон.