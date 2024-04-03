Кейт Міддлтон стала жертвою "прокляття" сучасних монархів

Принцеса Уельска Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Теорії змови навколо принцеси Уельської Кейт Міддлтон все більше набирає обертів в останні місяці. Це є "прокляттям бути членом сучасної королівської сім’ї", заявив колишній помічник палацу.

Про це пише Daily Mail.

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42-річна принцеса оголосила в емоційному відеозверненні, що вона проходить "профілактичну" хіміотерапію після виявлення раку після серйозної операції на черевній порожнині на початку цього року. Ця новина послідувала за тижнями жорстоких спекуляцій в соціальних мережах Instagram і TikTok, де тролі ділилися глузливими дописами та мемами про її місцезнаходження.

Принцеса Уельска Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Колишній помічник королівської родини сказав, що рівень інтересу до здоров’я Кейт був "комплексною реакцією".

"Люди хотіли інформації — на жаль, це прокляття сучасної королівської сім’ї", — говорить інсайдер.

Раніше Кім Кардаш’ян поділилася фотографією, на якій вона сідає в машину, з підписом "Їду шукати Кейт".

Під публікацією почали накопичуватися критичні коментарі, а один підписник написав: "Я вважаю, що потрібні вибачення!". Також невдало пожартувала акторка Блейк Лайвлі щодо зникнення Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, стало відомо, як діти відреагували на хворобу Кейт Міддлтон. А раніше король Чарльз завітав на Великодню службу.