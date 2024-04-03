Кейт Міддлтон стала жертвою "прокляття" сучасних монархів
Теорії змови навколо принцеси Уельської Кейт Міддлтон все більше набирає обертів в останні місяці. Це є "прокляттям бути членом сучасної королівської сім’ї", заявив колишній помічник палацу.
Про це пише Daily Mail.
Кейт Міддлтон не змогла приховати особисте
42-річна принцеса оголосила в емоційному відеозверненні, що вона проходить "профілактичну" хіміотерапію після виявлення раку після серйозної операції на черевній порожнині на початку цього року. Ця новина послідувала за тижнями жорстоких спекуляцій в соціальних мережах Instagram і TikTok, де тролі ділилися глузливими дописами та мемами про її місцезнаходження.
Колишній помічник королівської родини сказав, що рівень інтересу до здоров’я Кейт був "комплексною реакцією".
"Люди хотіли інформації — на жаль, це прокляття сучасної королівської сім’ї", — говорить інсайдер.
Раніше Кім Кардаш’ян поділилася фотографією, на якій вона сідає в машину, з підписом "Їду шукати Кейт".
Під публікацією почали накопичуватися критичні коментарі, а один підписник написав: "Я вважаю, що потрібні вибачення!". Також невдало пожартувала акторка Блейк Лайвлі щодо зникнення Кейт Міддлтон.
Нагадаємо, стало відомо, як діти відреагували на хворобу Кейт Міддлтон. А раніше король Чарльз завітав на Великодню службу.
Читайте Новини.LIVE!