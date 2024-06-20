Принцеса Діана мала зіграти головну роль у продовженні "Охоронця" з Кевіном Костнером

Принцеса Діана. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/

Актор Кевін Костнер зізнався, що королівська сім'я "накинулася на нього" після того, як він заявив, що принцеса Діана вела переговори про те, щоб з'явитися в сиквелі "Охоронця" незадовго до її смерті в 1997 році. 69-річний актор стверджував, що королівська сім'я не вірила, що покійна принцеса погодилася знятися в продовжені фільму 1992 року, в якому Кевін знявся з Вітні Х'юстон.

Про це пише Daily Mail.

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Виступаючи в шоу Говарда Стерна, Кевін сказав: "Коли Діана померла, приблизно через рік стало відомо, що я готував з нею "Охоронця 2". І сталося те, що королівська сім’я відвернулася від мене. Вони заявили: "Ні, це неправда". І справа ставала все більше і більше гидкою".

Кевін розповів, як він звернувся до Сари, герцогині Йоркської, яка познайомила його з принцесою Діаною, і попросив допомоги.

"Нарешті я зателефонував Сарі і сказав: "Сара, тобі потрібно сказати мені, хто керує цією справою". Вона каже: "Ні, ні, ні, Кев, ти не хочеш з ними говорити". Я сказав: "Так, я хочу". Я подзвонив їм і сказав: "Вам потрібно зупинитися, тому що це правда", — пригадує Кевін Костнер.

У той час, коли Кевін намагався зняти продовження "Охоронця", Діана розлучилася із Чарльзом і відсторонилася від королівської родини. Він пригадує: "Я почав спілкуватися з нею через Сару і сказав: "Слухай, я зніму "Охоронець 2", і я думаю, що можу побудувати сюжет навколо тебе. Тобі буде цікаво?" І вона каже: "Так. Моє життя скоро зміниться". Я не заглиблювався в це, але думав, що зрозумів, що вона казала". Вона була дуже милою, ми поговорили. Коли ми розмовляли вдруге, вона сказала: "Чи буде сцена поцілунку?" Я сказав: "Ти хочеш, щоб він був?" Вона сказала: "Так", а я сказав: "Тоді ми це зробимо". Я не збирався створювати романтичну історію навколо неї. Але мав бути момент, коли ми це зробили. І вона була такою милою щодо цього".

Кевін вирішив не працювати над продовженням після того, як Діана загинула в автокатастрофі в Парижі в серпні 1997 року. Він пояснив: "Я не міг замінити принцесу Ді".

Актор розповів, що пізніше зустрів сина Діани, принца Вільяма, який хотів зустрітися з актором, коли той був у Шотландії. Кевін сказав: "Я сів навпроти нього, він подивився на мене і сказав: "Ти сподобався моїй мамі". Так мило. Він повірив цій історії, і, вірте чи ні, після розмови з королівською родиною приблизно через два роки дворецький вийшов і сказав: "Так, це правда, що казав Кевін, що Діана збиралася зніматися".

Кевін вперше розповів про продовження фільму "Охоронець" у 2012 році, сказавши, що сюжет був би про захист героїні Діани від сталкерів і папараці, перш ніж його та її стосунки зрештою перетворилися на романтичні.

"Охоронець" зібрав 411 мільйонів доларів у прокаті, ставши другим за касовими зборами фільмом 1992 року. Саундтрек до фільму залишався найбільш продаваним саундтреком усіх часів з продажами понад 50 мільйонів по всьому світу.

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