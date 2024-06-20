Принцесса Диана должна была сыграть главную роль в продолжении "Телохранителя" с Кевином Костнером

Принцесса Диана. Фото: instagram.com/diana_princess.of_wales_/

Актер Кевин Костнер признался, что королевская семья "набросилась на него" после того, как он заявил, что принцесса Диана вела переговоры о том, чтобы появиться в сиквеле "Телохранителя" незадолго до ее смерти в 1997 году. 69-летний актер утверждал, что королевская семья не верила, что покойная принцесса согласилась сняться в продолжении фильма 1992 года, в котором Кевин снялся с Уитни Хьюстон.

Об этом пишет Daily Mail.

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Выступая в шоу Говарда Стерна, Кевин сказал: "Когда Диана умерла, примерно через год стало известно, что я готовил с ней "Телохранителя 2". И случилось то, что королевская семья отвернулась от меня. Они заявили: "Нет, это неправда". И дело становилось все более противным".

Кевин рассказал, как он обратился к Саре, герцогине Йоркской, познакомившей его с принцессой Дианой, и попросил о помощи.

"Наконец-то я позвонил Саре и сказал: "Сара, тебе нужно сказать мне, кто стоит за этим". Она говорит: "Нет, нет, нет, Кев, ты не хочешь с ними говорить". Я сказал: "Да, я хочу ". Я позвонил им и сказал: "Вам нужно остановиться, потому что это правда", — вспоминает Кевин Костнер.

В то время, когда Кевин пытался снять продолжение "Телохранитея", Диана рассталась с Чарльзом и отдалилась от королевской семьи. Он вспоминает: "Я начал общаться с ней через Сару и сказал: "Слушай, я сниму "Телохранителя 2", и я думаю, что могу построить сюжет вокруг тебя. Тебе будет интересно?" И она говорит: "Да. Моя жизнь скоро изменится". Я не углублялся в это, но думал, что понял, о чем она говорила". Она была очень милой, мы поговорили. Когда мы разговаривали во второй раз, она сказала: "Будет ли сцена поцелуя?" Я сказал: "Ты хочешь, чтобы он был?" Она сказала: "Да", а я сказал: "Тогда мы это сделаем". Я не собирался создавать романтическую историю вокруг нее. Но должен был быть момент, когда мы это сделали. И она была такой милой на этот счет".

Кевин решил не работать над продолжением после того, как Диана погибла в автокатастрофе в Париже в августе 1997 года. Он объяснил: "Я не мог заменить принцессу Ди".

Актер рассказал, что позже встретил сына Дианы, принца Уильяма, который хотел встретиться с актером, когда он был в Шотландии. Кевин сказал: "Я сел напротив него, он посмотрел на меня и сказал: "Ты понравился моей маме". Так мило. Он поверил этой истории, и, верьте или нет, после разговора с королевской семьей примерно через два года дворецкий вышел и сказал: "Да, это правда, что говорил Кевин, что Диана собиралась сниматься".

Кевин впервые рассказал о продолжении фильма "Телохранитель" в 2012 году, сказав, что сюжет был бы о защите героини Дианы от сталкеров и папарацци, прежде чем его и ее отношения в конце концов превратились в романтические.

"Телохранитель" собрал 411 миллионов долларов в прокате, став вторым по кассовым сборам фильмом 1992 года. Саундтрек к фильму оставался самым продаваемым саундтреком всех времен с продажами более 50 миллионов по всему миру.

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