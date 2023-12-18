Модний рекорд — сукню принцеси Діани продали за мільйон доларів

Принцеса Діана та принц Чарльз. Фото: WireImage

Сукня принцеси Діани 1985 року побила новий рекорд у галузі моди. Вбрання продали за 1,148 мільйона доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Чорну оксамитову вечірню сукню у стилі балерини продали на аукціоні Julien's Auctions у Голлівуді в одинадцять разів дорожче за орієнтовну ціну. За прогнозами, за неї мали отримати 100 000 доларів. Сукня йде в комплекті з підплічниками, синьою спідницею з органзи, великим бантом і поясом. Тепер лот став новим рекордсменом як найдорожча сукня Діани, продана на аукціоні.

Чорну оксамитову вечірню сукню у стилі балерини продали на аукціоні Julien's Auctions. Фото: Reuters

Спочатку Діана одягла сукню в Італії в 1985 році під час королівського туру зі своїм тодішнім чоловіком Чарльзом, принцом Уельським, і пізніше у Ванкувері у 1986 році.

Попередній рекордсмен, оксамитова сукня 1991 року від Віктора Едельштейна, був проданий на аукціоні в січні за 604 800 доларів.

Колекційний предмет виготовлений із тканини, обраної всесвітньо відомим торговцем текстилем Якобом Шлефером, і має металеві зірки, ретельно вишиті нитками командою дизайнерів Jacques Azagury.

Спідниця балерини вважалася ознакою її патронажу Англійського національного балету та її любові до танцю.

Також на аукціонах Julien's Auctions і TCM Present: Hollywood Legends була виставлена блузка, яку Діана одягла для свого портрету із заручин у 1981 році. Рожева крепова блуза з коміром у вигляді рюшів і вільними складками спереду була знята на плівку королівським фотографом лордом Сноудоном. ЇЇ продали за 381 000 доларів, що майже вчетверо перевищує початкову ціну в 80 000 доларів.

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