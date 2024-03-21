Притула зізнався, як він насправді планував піти з телебачення

Волонтер, громадський діяч Сергій Притула. Скриншот: YouTube/YanovychYevhenii

В перший рік повномасштабної війни, в грудні 2022-го, волонтер Сергій Притула заявив, що йде з телебачення. У вечірньому розважальному шоу "20-23" блогера Жені Яновича громадський діяч розповів, як він планував це зробити, ще не знаючи про криваві плани Кремля.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Яновича.

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Як Притула планував йти з телебачення

Ще наприкінці 2019 року "Новий канал" придбав у французів права на адаптацію популярного проєкту "Форт Буаяр". Ведучим мав стати саме Сергій Притула. Виявляється, він виріс на цьому шоу, яке виходить в різних країнах з 1990 року.

Втім через епідемію COVID-19 початок зйомок двічі зірвався. До перемовин щодо проєкту Притула повернувся наприкінці 2021 року, за лічені місяці до початку повномасштабної війни.

"Я знаю, що в березні-квітні (2022 року. — Ред.) ми знімаємо ще один сезон "Хто зверху". У травні мав бути ще якийсь проєкт, і, я собі думаю, у червні, ми знімемо "Форт Буаяр" і після цього я офіційно чіпляю бутси на цвяшок і йду з телебачення, все, закінчую кар’єру телеведучого. Але грьобана русня вирішила все це питання переграти по-своєму", — зізнався Сергій.

Адаптація шоу "Форт Буаяр" в Україні

Ще 2004 року на українському телебаченні вийшов перший і останній сезон цього проєкту на "1+1" (показували також на "ТЕТ" та інших каналах медіагрупи). Ведучими були режисер Григорій Гладій та акторка Віта Смачелюк. Участь в шоу брали, зокрема, співачка Руслана Лижичко, гурти "ТНМК", "Океан Ельзи", команда "Квартал 95" з тоді ще шоуменом Володимиром Зеленським та чимало інших знаменитостей.

Замість Батька Фураса, який зустрічає учасників у вежі, в українській версій був присутній Мудрий Мольфар. В нього перевтілився вже покійний актор Богдан Ступка.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли можна подивитися телеверсію премії "Оскар-2024" з нагородженням українців. Також ми розповідали, що племінниця Лесі Нікітюк стала учасницею телешоу та довела зіркову родичку до сліз.