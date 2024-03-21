Притула признался, как он действительно планировал уйти с телевидения

Волонтер, общественный деятель Сергей Притула. Скриншот: YouTube/YanovychYevhenii

В первый год полномасштабной войны, в декабре 2022-го, волонтер Сергей Притула заявил, что уходит с телевидения. В вечернем развлекательном шоу "20-23" блогера Жени Яновича общественный деятель рассказал, как он планировал это сделать, еще не зная о кровавых планах Кремля.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Яновича.

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Как Притула планировал уходить с телевидения

Еще в конце 2019 года "Новий канал" приобрел у французов права на адаптацию популярного проекта "Форт Боярд". Ведущим должен стать именно Сергей Притула. Оказывается, он вырос на этом шоу, которое выходит в разных странах с 1990 года.

Впрочем, из-за эпидемии COVID-19 начало съемок дважды сорвалось. К переговорам по проекту Притула вернулся в конце 2021 года, за считанные месяцы до начала полномасштабной войны.

"Я знаю, что в марте-апреле (2022 года. — Ред.) мы снимаем еще один сезон "Хто зверху". В мае должен быть еще какой-то проект, и, я себе думаю, в июне, мы снимем "Форт Боярд" и после этого я официально цепляю бутсы на гвоздь и ухожу с телевидения, все, заканчиваю карьеру телеведущего. Но гребанная русня решила весь этот вопрос переиграть по-своему", — признался Сергей.

Адаптация шоу "Форт Боярд" в Украине

Еще в 2004 году на украинском телевидении вышел первый и последний сезон этого проекта на "1+1" (показывали также на "ТЕТ" и других каналах медиа группы). Ведущими были режиссер Григорий Гладий и актриса Вита Смачелюк. Участие в шоу принимали, в частности, певица Руслана Лыжичко, группы "ТНМК", "Океан Ельзи", команда "Квартал 95" с тогда еще шоуменом Владимиром Зеленским и многие другие знаменитости.

Вместо отца Фураса, встречающего участников в башне, в украинской версии присутствовал Мудрый Мольфар. В него перевоплотился уже покойный актер Богдан Ступка.

Напомним, ранее мы писали, когда можно посмотреть телеверсию премии "Оскар-2024" с награждением украинцев. Также мы рассказывали, что племянница Леси Никитюк стала участницей телешоу и довела звездную родственницу до слез.