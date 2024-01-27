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Притула влаштував Нікітюк зворушливий сюрприз на знімальному майданчику

27 січня 2024 19:04
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Притула влаштував Нікітюк зворушливий сюрприз на знімальному майданчику
Сергій Притула та Леся Нікітюк. Фото: Новий канал
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоувумен Леся Нікітюк показала бекстейдж зйомок другого сезону розважального шоу "єПитання". Це адаптація легендарного американського телевізійного формату Family Feud. На знімальний майданчик прийшов волонтер, громадський діяч Сергій Притула. 

Відповідне відео з’явилось в Instagram Нікітюк. 

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Багато років Леся та Сергій були співведучими багатьох проєктів Нового каналу, зокрема популярного шоу "Хто зверху". Від початку повномасштабної війни Притула вже повністю зосередився на волонтерстві та допомозі ЗСУ, чим займався ще з 2014-го. Наприкінці 2022 року Сергій офіційно повідомив, що йде з телебачення. 

Новим співведучим Нікітюк в шоу "Хто зверху" став блогер Богдан Шелудяк (Буше). Втім Притула прийшов на зйомки іншої програми, "єПитання", в якому ведучою є лише Леся. Зірка не очікувала візиту ексколеги та друга, і не приховувала емоцій. 

Після обіймів та поцілунків, традиційно, не обійшлося без жартів. Притула презентував Лесі букет квітів. Нікітюк у відповідь запитала, чому так їх так мало. На що Сергій відповів — витратив на букет 200 гривень, а Лесі не слід "закатувати губу". 

Діалог зіркових друзів супроводжувався оплесками гостей програми та членів знімальної групи проєкту. Свої коментарі під відео залишили і деякі знаменитості. 

  • Боже, я аж просльозилася, — акторка Наталка Денисенко.
  • Такі милі. Значить скоро переможемо, — телеведучий Григорій Решетник.

Нагадаємо, раніше ми писали про невдале відвідування салону краси Лесею Нікітюк. Також ми розповідали, що Сергій Притула не буде більше співпрацювати з художницею Сонею Морозюк.

Сергій Притула
Леся Нікітюк
телебачення
українські зірки
сюрприз

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