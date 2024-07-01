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Приїхав квіточки полити — Фагот став свідком ракетної атаки на Київ

1 липня 2024 16:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фагот опинився в епіцентрі атаки росіян на столицю — відео
Музикант Олег Фагот Михайлюта. Фото: instagram.com/fahot/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Музикант та фронтмен гурту "ТНМК" Фагот (Олег Михайлюта) став свідком чергового звірства країни-агресорки. Артист побачив на власні очі пошкоджений внаслідок чергової ракетної атаки на Київ будинок.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

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A post shared by Oleg Mykhailiuta (@fahot)

Музикант поділився із шанувальниками кадрами, на яких пожежники гасять балкони, які пошкодили уламки російської ракети. Окупанти атакували Оболонський район столиці 30 червня. На щастя, ніхто не загинув, однак одну жінку було госпіталізовано.

Фагот пояснив підписникам, що під час ракетної атаки прямував додому, полити квіти та був шокований побаченими кадрами. Ймовірно, окупанти пошкодили уламками саме його будинок.

"Оболонь, Київ, сьогодні... росіяни все ще намагаються вбити мене і кожного українця. Ненавиджу цю терористичну державу! росія повинна померти!", — написав виконавець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни атакували Київ в останній день червня 2024 року за новітньою тактикою. А також свідком ракетної атаки на столицю став відомий шоумен Анатолій Анатоліч

Київ Фагот українські зірки війна в Україні атака ракетний удар

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