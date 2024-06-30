Анатолій Анатоліч з родиною опинився в епіцентрі ракетної атаки на Київ

Біля нас поранило людину — Анатоліч з родиною став свідком ракетної атаки на Київ
Ввечері неділі, 30 червня, окупанти завдали ракетного удару по столиці та Київській області. Свідком атаки став шоумен Анатолій Анатоліч з родиною.
Відповідні публікації з’явились в Instagram телеведучого та його дружини, піарниці Юли.
Анатоліч з родиною стали свідками ракетного обстрілу
В момент повітряної тривоги в Київській області зіркова родина була на прогулянці неподалік від Межигір’я разом з сином Нілом. Саме поруч з цією резиденцією на півночі від Києва проживає зіркова родина. За словами Юли вибух був настільки потужним, що в неї деякий час пульсувала нога.
"Рашисти не перестають вбивати мирних людей… Уламки впали просто біля нас. Ніл завмер. Ми впали на асфальт. Шок. Ноги трусяться. Чоловіка спасають на наших очах. Не ігноруйте тривоги", — написала Юла.
Анатоліч тримав на руках Ніла, якому в липні виповниться три роки. Телеведучий показав, як медики рятують життя людини, яка отримала поранення внаслідок падіння уламків ракети.
В коментарях Юлу запитали, чи вдалось медикам врятувати життя постраждалої людини. На що дружина Анатоліча повідомила — вона не знає.
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