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Біля нас поранило людину — Анатоліч з родиною став свідком ракетної атаки на Київ

30 червня 2024 23:35
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Стас Кожушко
Редактор
Анатолій Анатоліч з родиною опинився в епіцентрі ракетної атаки на Київ
Шоумен Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою. Фото: Instagram/yulattt
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Ввечері неділі, 30 червня, окупанти завдали ракетного удару по столиці та Київській області. Свідком атаки став шоумен Анатолій Анатоліч з родиною. 

Відповідні публікації з’явились в Instagram телеведучого та його дружини, піарниці Юли.

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В момент повітряної тривоги в Київській області зіркова родина була на прогулянці неподалік від Межигір’я разом з сином Нілом. Саме поруч з цією резиденцією на півночі від Києва проживає зіркова родина. За словами Юли вибух був настільки потужним, що в неї деякий час пульсувала нога.

Реакція Юли на вибух під час повітрянної тривоги
Реакція Юли на вибух під час повітряної тривоги. Скриншот: Instagram/yulattt

"Рашисти не перестають вбивати мирних людей… Уламки впали просто біля нас. Ніл завмер. Ми впали на асфальт. Шок. Ноги трусяться. Чоловіка спасають на наших очах. Не ігноруйте тривоги", — написала Юла. 

Анатоліч тримав на руках Ніла, якому в липні виповниться три роки. Телеведучий показав, як медики рятують життя людини, яка отримала поранення внаслідок падіння уламків ракети.

Анатолій Анатоліч фільмував наслідки атаки
Анатолій Анатоліч фільмував наслідки ракетної атаки. Скриншоти: Instagram/anatoliyanatolich

В коментарях Юлу запитали, чи вдалось медикам врятувати життя постраждалої людини. На що дружина Анатоліча повідомила — вона не знає.

Дружина Анатоліча коментує ракетну атаку окупантів
Юла коментує ракетну атаку окупантів на Київ. Скриншот: Instagram/yulattt

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни атакували Київ в останній день червня 2024 року за новітньою тактикою. Також ми розповідали, що співачка Ірина Білик вступилась за музичну виконавицю KOLA та як проходить реабілітація хореографині, переможниці шоу "Танці з зірками" Олени Шоптенко.

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Анатолій Анатоліч
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ракетний удар

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