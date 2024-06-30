Анатолій Анатоліч з родиною опинився в епіцентрі ракетної атаки на Київ

Шоумен Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою. Фото: Instagram/yulattt

Ввечері неділі, 30 червня, окупанти завдали ракетного удару по столиці та Київській області. Свідком атаки став шоумен Анатолій Анатоліч з родиною.

Відповідні публікації з’явились в Instagram телеведучого та його дружини, піарниці Юли.

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В момент повітряної тривоги в Київській області зіркова родина була на прогулянці неподалік від Межигір’я разом з сином Нілом. Саме поруч з цією резиденцією на півночі від Києва проживає зіркова родина. За словами Юли вибух був настільки потужним, що в неї деякий час пульсувала нога.

Реакція Юли на вибух під час повітряної тривоги. Скриншот: Instagram/yulattt

"Рашисти не перестають вбивати мирних людей… Уламки впали просто біля нас. Ніл завмер. Ми впали на асфальт. Шок. Ноги трусяться. Чоловіка спасають на наших очах. Не ігноруйте тривоги", — написала Юла.

Анатоліч тримав на руках Ніла, якому в липні виповниться три роки. Телеведучий показав, як медики рятують життя людини, яка отримала поранення внаслідок падіння уламків ракети.

Анатолій Анатоліч фільмував наслідки ракетної атаки. Скриншоти: Instagram/anatoliyanatolich

В коментарях Юлу запитали, чи вдалось медикам врятувати життя постраждалої людини. На що дружина Анатоліча повідомила — вона не знає.

Юла коментує ракетну атаку окупантів на Київ. Скриншот: Instagram/yulattt

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