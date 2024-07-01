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Приехал цветочки полить — Фагот стал свидетелем ракетной атаки на Киев

1 июля 2024 16:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фагот оказался в эпицентре атаки россиян на столицу.
Музыкант Олег Фагот Михайлюта. Фото: instagram.com/fahot/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Музыкант и фронтмен группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) стал свидетелем очередного зверства страны-агрессорки. Артист увидел своими глазами поврежденный в результате очередной ракетной атаки на Киев дом.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

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Posted by Oleg Mykhailiuta (@fahot)

Музыкант поделился с поклонниками кадрами, на которых пожарные тушат балконы, которые повредили обломки российской ракеты. Оккупанты атаковали Оболонский район столицы 30 июня. К счастью, никто не погиб, однако одна женщина была госпитализирована.

Фагот объяснил подписчикам, что во время ракетной атаки направлялся домой, полить цветы и был шокирован увиденными кадрами. Вероятно, оккупанты повредили обломками именно его дом.

"Оболонь, Киев, сегодня... россияне все еще пытаются убить меня и каждого украинца. Ненавижу это террористическое государство! россия должна умереть!", — написал исполнитель.

Напомним, ранее мы писали, что россияне атаковали Киев в последний день июня 2024 года по новейшей тактике. А также свидетелем ракетной атаки на столицу стал известный шоумен Анатолий Анатолич.

Киев Фагот украинские звезды война в Украине атака ракетный удар

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