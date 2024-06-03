Завадюк вперше показав свого коханого — фото

Український продюсер Володимир Завадюк. Фото: instagram.com/zavaduk/

Продюсер відомих телевізійних проєктів "Голос країни" та "Танці з зірками" Володимир Завадюк зізнався, як змінилося його життя за рік після камінг-ауту. Він повідомив, що таке зізнання дало йому можливість почувати себе вільним.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Щороку у червні ЛГБТК+ спільнота відкрито заявляє про свої права. Цей період назвали "Місяцем гордості" на честь масштабних протестів за права гомосексуалістів у США 1969 року. В ті часи представників нетрадиційно орієнтації виловлювали по барах та кафе і саджали у в'язницю. З приводу цієї дати висловився відомий український продюсер Володимир Завадюк.

Він зізнався, що став набагато щасливішим після того, як у квітні минулого року здійснив камінг-аут. Багато людей з оточення Завадюка спокійно прийняли його орієнтацію.

"Моє рішення 100% дало можливість мені вільніше почуватися. Я, безумовно, став продуктивніше та вільніше в своїх ідеях. Моє коло спілкування з людьми, що мене надихають, збільшилося. Я відчував, що для деяких людей я став магнітом. Я не побачив упередження від своїх колег, студентів, людей, з якими я проводжу час, — і це дуже важливо для мене. А тих, хто був налаштований вороже, зміг збалансувати в думках", — розповів продюсер популярних шоу.

Завадюк щиро радіє тому, що за цей рік завдяки своїй щирості зміг налагодити стосунки з мамою та оточенням, і шкодує, що не зробив публічне зізнання раніше. Продюсер також вперше показав свого коханого Павла Супрунюка.

Український продюсер Володимир Завадюк з коханим. Фото: instagram.com/pavlosupruniuk_/

Український продюсер Володимир Завадюк із коханим. Фото: instagram.com/pavlosupruniuk_/

Український продюсер Володимир Завадюк із коханим. Фото: instagram.com/pavlosupruniuk_/

Український продюсер Володимир Завадюк із коханим. Фото: instagram.com/pavlosupruniuk_/

"Я навчився робити компліменти вільно, запитувати у людей про їхні межі більше. Для того, щоб нікому не шкодити. Щоб бути вільним, але водночас поважати чужі кордони і говорити відкрито про свої. Мене нарешті прийняла мама. І тепер ми з нею говоримо про моє особисте як друзі. Відчуваю, що це мало статися раніше", — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Адель накинулася з лайкою на фаната під час свого шоу в Лас-Вегасі через його образливу фразу адресовану ЛГТБ+ спільноти. А також співaк MELOVIN зі скандалом залишив зйомки шоу "Біогрaфія" в одному з київських клубів через образливі жарти в бік представників ЛГБТ спільноти.