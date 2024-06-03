Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Продюсер "Голосу країни" прокоментував свій камінг-аут та показав обранця arrow

Продюсер "Голосу країни" прокоментував свій камінг-аут та показав обранця

3 червня 2024 17:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Завадюк вперше показав свого коханого — фото
Український продюсер Володимир Завадюк. Фото: instagram.com/zavaduk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Продюсер відомих телевізійних проєктів "Голос країни"  та "Танці з зірками" Володимир Завадюк зізнався, як змінилося його життя за рік після камінг-ауту. Він повідомив, що таке зізнання дало йому можливість почувати себе вільним.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Завадюк про особисте

Щороку у червні ЛГБТК+ спільнота відкрито заявляє про свої права. Цей період назвали "Місяцем гордості" на честь масштабних протестів за права гомосексуалістів у США 1969 року. В ті часи представників нетрадиційно орієнтації виловлювали по барах та кафе і саджали у в'язницю. З приводу цієї дати висловився відомий український продюсер Володимир Завадюк.

Він зізнався, що став набагато щасливішим після того, як у квітні минулого року здійснив камінг-аут. Багато людей з оточення Завадюка спокійно прийняли його орієнтацію.

"Моє рішення 100% дало можливість мені вільніше почуватися. Я, безумовно, став продуктивніше та вільніше в своїх ідеях. Моє коло спілкування з людьми, що мене надихають, збільшилося. Я відчував, що для деяких людей я став магнітом. Я не побачив упередження від своїх колег, студентів, людей, з якими я проводжу час, — і це дуже важливо для мене. А тих, хто був налаштований вороже, зміг збалансувати в думках", — розповів продюсер популярних шоу.

Завадюк щиро радіє тому, що за цей рік завдяки своїй щирості зміг налагодити стосунки з мамою та оточенням, і шкодує, що не зробив публічне зізнання раніше. Продюсер також вперше показав свого коханого Павла Супрунюка.

Завадюк показав свого коханого
Український продюсер Володимир Завадюк з коханим. Фото: instagram.com/pavlosupruniuk_/
Завадюк провожить час з обранцем
Український продюсер Володимир Завадюк із коханим. Фото: instagram.com/pavlosupruniuk_/
Завадюк відпочиває зі своїм коханим
Український продюсер Володимир Завадюк із коханим. Фото: instagram.com/pavlosupruniuk_/
Завадюк проводить дозвілля з коханим
Український продюсер Володимир Завадюк із коханим. Фото: instagram.com/pavlosupruniuk_/

"Я навчився робити компліменти вільно, запитувати у людей про їхні межі більше. Для того, щоб нікому не шкодити. Щоб бути вільним, але водночас поважати чужі кордони і говорити відкрито про свої. Мене нарешті прийняла мама. І тепер ми з нею говоримо про моє особисте як друзі. Відчуваю, що це мало статися раніше", — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Адель накинулася з лайкою на фаната під час свого шоу в Лас-Вегасі через його образливу фразу адресовану ЛГТБ+ спільноти. А також співaк MELOVIN зі скандалом залишив зйомки шоу "Біогрaфія" в одному з київських клубів через образливі жарти в бік представників ЛГБТ спільноти.

камінг-аут
особисте життя
українські зірки
Голос країни
кохання
відносини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня