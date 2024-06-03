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Продюсер "Голоса страны" прокомментировал свой каминг-аут и показал избранника

3 июня 2024 17:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Завадюк впервые показал своего любимого.
Украинский продюсер Владимир Завадюк. Фото: instagram.com/zavaduk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Продюсер известных телевизионных проектов "Голос страны" и "Танцы со звездами" Владимир Завадюк признался, как изменилась его жизнь через год после каминг-аута. Он сообщил, что такое признание позволило ему чувствовать себя свободным.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Завадюк о личном

Ежегодно в июне ЛГБТК+ сообщество открыто заявляет о своих правах. Этот период назвали "Месяцем гордости" в честь масштабных протестов за права гомосексуалистов в США в 1969 году. В те времена представителей нетрадиционной ориентации вылавливали по барам и кафе и сажали в тюрьму. По поводу этой даты высказался известный украинский продюсер Владимир Завадюк.

Он признался, что стал гораздо счастливее после того, как в апреле прошлого года совершил каминг-аут. Многие из окружения Завадюка спокойно приняли его ориентацию.

"Мое решение 100% дало возможность мне свободнее чувствовать себя. Я, безусловно, стал продуктивнее и свободнее в своих идеях. Мой круг общения с людьми, которые меня вдохновляют, увеличился. Я чувствовал, что для некоторых людей я стал магнитом. Я не увидел предубеждения от своих коллег, студентов, людей, с которыми я провожу время, — и это очень важно для меня. А тех, кто был настроен враждебно, смог сбалансировать в мыслях", — рассказал продюсер популярных шоу.

Завадюк искренне радуется тому, что за этот год благодаря своей искренности смог наладить отношения с мамой и окружающими, и сожалеет, что не сделал публичное признание раньше. Продюсер также впервые показал своего любимого Павла Супрунюка.

Завадюк показал своего возлюбленного
Украинский продюсер Владимир Завадюк с любимым. Фото: instagram.com/pavlosupruniuk_/
Завадюк проводит время с избранником
Украинский продюсер Владимир Завадюк с любимым. Фото: instagram.com/pavlosupruniuk_/
Завадюк отдыхает со своим любимым
Украинский продюсер Владимир Завадюк с любимым. Фото: instagram.com/pavlosupruniuk_/
Завадюк проводит досуг с любимым
Украинский продюсер Владимир Завадюк с любимым. Фото: instagram.com/pavlosupruniuk_/

"Я научился делать комплименты свободно, спрашивать у людей об их границах больше. Для того, чтобы никому не вредить. Чтобы быть свободным, но при этом уважать чужие границы и говорить открыто о своих. Меня наконец-то приняла мама. И теперь мы с ней говорим о моем личном как друзья. Чувствую, что это должно было произойти раньше", — добавил он.

Напомним, ранее мы писали, что певица Адель набросилась с бранью на фаната во время своего шоу в Лас-Вегасе из-за его оскорбительной фразы адресованной ЛГТБ+ сообществу. А также певец MELOVIN со скандалом оставил съемки шоу "Биография" в одном из киевских клубов из-за оскорбительных шуток в сторону представителей ЛГБТ сообщества.

каминг-аут
личная жизнь
украинские звезды
Голос країни
любовь
отношения

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