Василиса Степаненко пригадала, як вона з командою "20 днів у Маріуполі" проходила російські блокпости

Продюсерка "20 днів у Маріуполі" Василиса Степаненко. Фото: instagram.com/vasilisastepanenko

Продюсерка оскароносного документального фільму "20 днів у Маріуполі" Василиса Степаненко поділилася спогадами про те, як команда вивозила відзняті матеріали з окупованого міста. Їх важкий шлях проходив через 15 блокпостів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеведучій Марічці Падалко.

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Продюсерка стрічки пригадала, що в останні дні перед їх евакуацією з Маріуполя в них почала ламатися техніка та вже були використані усі карти пам'яті. 14 березня вони отримали повідомлення від редакції про те, що потрібно залишати місто.

Їх мав вивозити з Маріуполя "Червоний хрест", однак евакуація зірвалася. Команду стрічки погодився забрати поліцейський Володимир, який рятував свою родину.

Творці "20 днів у Маріуполі" розуміли, що дуже ризикують своїм життям, адже з матеріалами стрічки їм доведеться перетинати багато російських блокпостів.

Вони навіть вигадали спеціальну легенду для окупантів, щоб не викликати ніяких підозр, та, на щастя, вона не знадобилася.

"Легенда в нас була, що я начебто родичка Володимира, приїхала до них на свята. А хлопці начебто окремо і дали гроші, щоб їх вивезли. Ми взагалі всі не знайомі. На щастя, не потрібно було її використовувати", — пригадала журналістка.

Вони зробили ставку на те, що окупанти, скоріше за все, не будуть ретельно перевіряти жінок, а тому всі карти пам'яті заховали саме у їхніх речах та засобах гігієни. Донька поліцейського Володимира також погодилась допомогти журналістам.

Таким чином команді вдалося зберегти показання парамедикині Тайри, яка згодом потрапила у російський полон.

"Я ховала картки в кишені, в одяг. Донька Володимира ховала все до себе в одяг. Ми думали, що жінок не будуть так сильно перевіряти, як чоловіків. На той момент в мене була картка парамедикині Тайри. Її я взагалі в тампон заховала. Не знала, що на цій картці, але розуміла, що це надважливо вивезти. На картці були свідчення Тайри. Я досі не можу повірити в те, що ми вижили. Я досі не можу повірити, що нам вдалося вивезти ці матеріали через 15 російських блокпостів і що нам вдалося зробити цей фільм і показати його", — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "20 днів у Маpіуполі" вже можна переглянути вдома, адже він став доступним на деяких українських стримінгових платформах.

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