Василиса Степаненко вспомнила, как она с командой "20 дней в Мариуполе" проходила российские блокпосты

Продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко. Фото: instagram.com/vasilisastepanenko

Продюсер оскароносного документального фильма "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко поделилась воспоминаниями о том, как команда вывозила отснятые материалы из оккупированного города. Их трудный путь проходил через 15 блокпостов.

Об этом она рассказала в интервью телеведущей Маричке Падалко.

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Продюсер ленты вспомнила, что в последние дни перед их эвакуацией из Мариуполя у них начала ломаться техника и уже были использованы все карты памяти. 14 марта они получили уведомление от редакции о том, что нужно покидать город.

Их должен был вывозить из Мариуполя "Красный крест", однако эвакуация сорвалась. Команду фильма согласился забрать полицейский Владимир, спасавший свою семью.

Создатели "20 дней в Мариуполе" понимали, что очень рискуют своей жизнью, ведь с материалами фильма им придется пересекать много российских блокпостов.

Они даже придумали специальную легенду для оккупантов, чтобы не вызвать никаких подозрений, но, к счастью, она им не понадобилась.

"Легенда у нас была, что я вроде бы родственница Владимира, приехала к ним на праздники. А ребята вроде бы отдельно и дали деньги, чтобы их вывезли. Мы вообще все не знакомы. К счастью, не нужно было ее использовать", — вспомнила журналистка.

Они сделали ставку на то, что оккупанты не будут тщательно проверять женщин, а потому все карты памяти спрятали именно в их вещах и средствах гигиены. Дочь полицейского Владимира тоже согласилась помочь журналистам.

Таким образом, команде удалось сохранить показания парамедика Тайры, которая впоследствии попала в российский плен.

"Я прятала карточки в кармане, в одежду. Дочь Владимира прятала все к себе в одежду. Мы думали, что женщин не будут так сильно проверять, как мужчин. На тот момент у меня была карточка парамедика Тайры. Ее я вообще в тампон спрятала. Не знала, что на этой карточке, но понимала, что это очень важно вывезти. На карточке были показания Тайры. Я до сих пор не могу поверить, что нам удалось вывезти эти материалы через 15 российских блокпостов и что нам удалось сделать этот фильм и показать его", — рассказала она.

Напомним, ранее мы писали, что фильм "20 дней в Мариуполе" уже можно посмотреть дома, ведь он стал доступным на некоторых украинских стриминговых платформах.

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