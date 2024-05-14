Макаревича хочуть визнати екстремістом через підтримку України — деталі

Російський виконавець Андрій Макаревич. Фото: росЗМІ

Відомий російський музикант Андрій Макаревич всерйоз розлютив росіян, які вже готуються відкрити на артиста кримінальну справу. Виконавець вчергове підтримав Україну та заявив, що "рахує дні" до нашої перемоги.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Росіяни настільки ображені тим, що лідер російського гурту "Машина времени" підтримує Україну, що вирішили його "розіграти" та сфабрикувати на нього кримінальну справу.

Артисту, який з початку війни виїхав з РФ до Ізраїля, зателефонували російські пранкери Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров (Вован і Лексус) та, представившись Президентом України Володимиром Зеленським, почали ставити йому провокаційні питання.

На кадрах опублікованого росіянами ролику Макаревич захоплюється президентом та не виключає, що буде у майбутньому допомагати ЗСУ. Він хоче зіграти масштабний концерт у День перемоги України та рахує дні до поразки окупантів.

Російський виконавець Андрій Макаревич. Фото: росЗМІ

"Дуже хочу вашої перемоги, я рахую до неї дні. Я бажаю вам потрійного здоров'я. Я вам бажаю все це витримати і всіх їх перемогти", — заявив рокер.

Через такі гучні висловлювання артисту тепер загрожує кримінальна відповідальність в РФ.

"Кримінальна справа та два роки позбавлення волі загрожує співаку, засновнику музичного гурту "Машина времени" Андрію Макаревичу за порушення правил діяльності іноземного агента", — пишуть у росЗМІ.

Нагадаємо, раніше музикант розлютив росіян світлинами "загниваючої Європи". А також Алла Пугачова не на жарт розлютила росіян, станцювавши під українську народну пісню.