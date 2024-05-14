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Считает дни до победы Украины — Макаревича хотят признать экстремистом в России

14 мая 2024 14:11
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Макаревича хотят признать экстремистом из-за поддержки Украины — детали
Российский исполнитель Андрей Макаревич. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный российский музыкант Андрей Макаревич всерьез разозлил россиян, которые уже готовят на него уголовное дело. Исполнитель в очередной раз поддержал Украину и заявил, что "считает дни" до нашей победы.

Об этом сообщают росСМИ.

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Россияне настолько обижены тем, что лидер российской группы "Машина времени" поддерживает Украину, что решили его "разыграть" и сфабриковать против него уголовное дело.

Артисту, который с начала войны выехал из РФ в Израиль, позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) и, представившись Президентом Украины Владимиром Зеленским, начали задавать ему провокационные вопросы.

На кадрах опубликованного россиянами ролика Макаревич восхищается президентом и не исключает, что будет в будущем помогать ВСУ. Он хочет сыграть масштабный концерт в День победы Украины и считает дни до поражения оккупантов.

Макаревич поддержал украинцев
Российский исполнитель Андрей Макаревич. Фото: росСМИ

"Очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни. Я желаю вам тройного здоровья. Я вам желаю все это выдержать и всех их победить", — заявил рокер.

Из-за таких громких высказываний артисту теперь грозит уголовная ответственность в РФ.

"Уголовное дело и два года лишения свободы угрожает певцу, основателю музыкальной группы "Машина времени" Андрею Макаревичу за нарушение правил деятельности иностранного агента", — пишут в РосСМИ.

Напомним, ранее музыкант разозлил россиян фотографиями "загнивающей Европы". А также Алла Пугачева не на шутку разозлила россиян, станцевав под украинскую народную песню.

Андрей Макаревич
россияне
Украина
преступление
война в Украине
российские звезды

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