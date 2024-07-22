Раміна Есхакзай попередила блогерів, які рекламують азартні ігри

Блогерка, журналістка Раміна Есхакзай. Фото: Instagram/raminalalala

В другій половині травня в Україні остаточно заборонили рекламу азартних ігор, зокрема, і в соцмережах. Втім деякі блогери продовжують публікувати на своїх сторінках з відповідним контентом. Таких колег і ситуацію в цілому прокоментувала інфлюєнсерка, журналістка Раміна Есхакзай.

Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах.

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Блогерка зазначила, що реклама азартних ігор та казино може призвести до деактивації сторінок інфлюєнсерів та інших громадян країни в соцмережах. Раміна стверджує, що деякі користувачі мережі продовжують робити рекламу азартних ігор та казино на своїх сторінках.

"Спочатку блогер отримує попередження про те, що реклама азартних ігор та казино заборонена згідно законодавства України. Якщо людина продовжить порушувати закон, її чекає видалення сторінки… Давайте дотримуватися законодавства", — наголосила Раміна.

Як доказ, Есхакзай додала скриншот з сайту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Раміна Есхакзай про азартні ігри та казино. Скриншот: Instagram/raminalalala

В коментарях висловився шоумен Анатолій Анатоліч. Він зазначив, що Раміні слід було бути більш конкретною.

"Так можна було б обличчя блогерів і не ховати. Якщо вже в цю гру включатися, то максимально відверто і чесно", — зазначив він.

Також деякі користувачі соцмереж запитали в Раміни, чому реклама азартних ігор незаконна в нас. Хоча в багатьох країнах світу ця індустрія приносить чималий дохід в бюджет. На що Есхакзай відповіла, мовляв, йдеться, зокрема, про нелегальні казино, які не сплачують податки.

Запитання для Раміни Есхакзай під публікацією. Скриншот: Instagram/raminalalala

Зазначимо, що постанова №566 була прийнята 17 травня урядом на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Цим документом Кабмін встановив порядок обмежень у функціонуванні азартних ігор в Інтернеті. Зокрема заборонив використання електронних комунікацій, символіки ЗСУ та розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна Есхакзай жорстко звинуватила блогера, бізнесмена Олександра Волошина у брехні. Також ми розповідали, що екскомандир "Азова" Максим Жорін засудив політиків і блогерів, які поширюють пацифізм серед українців.