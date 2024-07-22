Рамина Эсхакзай предупредила блогеров, которые рекламируют азартные игры

Блогер журналистка Рамина Эсхакзай. Фото: Instagram/raminalalala

Во второй половине мая в Украине окончательно запретили рекламу азартных игр, в том числе и в соцсетях. Впрочем, некоторые блогеры продолжают публиковать на своих страницах соответствующий контент. Таких коллег и ситуацию в целом прокомментировала инфлюенсер, журналистка Рамина Эсхакзай.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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Блогер отметила, что реклама азартных игр и казино может привести к деактивации страниц инфлюансеров и других граждан страны в соцсетях. Рамина утверждает, что некоторые пользователи сети продолжают делать рекламу азартных игр и казино на своих страницах.

"Сначала блогер получает предупреждение о том, что реклама азартных игр и казино запрещена согласно законодательству Украины. Если человек продолжит нарушать закон, его ждет удаление страницы… Давайте соблюдать законодательство", — подчеркнула Рамина.

Как доказательство, Эсхакзай добавила скриншот с сайта Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Рамина Эсхакзай об азартных играх и казино. Скриншот: Instagram/raminalalala

В комментариях высказался шоумен Анатолий Анатолич . Он отметил, что Рамине следовало быть более конкретной.

"Так можно было бы лицо блогеров и не прятать. Если уж в эту игру включаться, то максимально откровенно и честно", — отметил он.

Также некоторые пользователи соцсетей спросили у Рамины, почему реклама азартных игр незаконна у нас. Хотя во многих странах мира данная индустрия приносит немалый доход в бюджет. На что Эсхакзай ответила, мол, речь идет, в частности, о нелегальных казино, которые не платят налоги.

Вопросы для Рамины Эсхакзай под публикацией. Скриншот: Instagram/raminalalala

Отметим, что постановление №566 было принято 17 мая правительством во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Этим документом Кабмин установил порядок ограничений по функционированию азартных игр в Интернете. В частности, запретил использование электронных коммуникаций, символики ВСУ и распространение соответствующего контекстного материала.

Напомним, ранее мы писали, что Рамина Эсхакзай жестко обвинила блогера, бизнесмена Александра Волошина во лжи. Также мы рассказывали, что экс-командир "Азова" Максим Жорин осудил политиков и блогеров, распространяющих пацифизм среди украинцев.