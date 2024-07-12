Раміна Ексхакхай назвала Олександра Волошина лицеміром та брехуном

Блогери Раміна Есхакзай та Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Напередодні блогер, бізнесмен Олександр Волошин заявив, що можна було б спробувати зіграти за правилами росіян, а потім обдурити їх. Багато хто з українців вважає, що так ексчоловік співачки Анни Трінчер закликав до миру на умовах Росії. Також поширюється інформація, що Волошин нібито привласнив 5 млн грн з благодійного збору, який він оголосив після обстрілу "Охматдиту".

Блогерка Раміна Есхакзай в сторіз свого Instagram висловила свої припущення щодо Волошина і розгромила його.

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Блогерка зауважила — вона не вірить в те, що Волошин не віддасть або роздасть гроші на "Охматдит" та родини дітей, які лікуються в закладі. Натомість Раміна зазначила, що ексчоловік Анни Трінчер став популярним завдяки агресивному маркетингу, і грає на емоціях людей.

"Саша — людина, яка бреше. Він брехав своїй дружині, бреше мамі, бреше підписникам, брехав мені. Скоріш за все брехав іншим. Саша вважає, що українці народ добрий, вони все пробачать. Він набере підписників і заробить потім більше грошей. Я думала, що Саша Волошин подорослішав та змінився. Я помилялась", — зазначила Раміна.

Есхакзай не вірить в те, що Олександр отримує погрози і історіям про побиття його охоронця. В цих словах блогерка бачить дещо інше.

"Таке враження, що зараз йде прогрів до того, щоб далі ми побачили СМС: "Олександр Волошин покинув країну через погрози розправи"... Саша Волошин — моє розчарування в блогерах-чоловіках", — написала Раміна.

Раміна Есхакзай була гостею шоу Олександра Волошина. Скриншот: YouTube/Voloshyn_xx

Раміна порадила Волошину не "прикриватися" психологічними проблемами. Через них, зокрема, за словами Трінчер та Олександра, вони й розлучилися.

"Ти — брехун. Ти позер. Ти хочеш здаватися, а не бути. І коли ти це зрозумієш, якщо зрозумієш, можливо станеш таким крутим, як твоя мама. А поки це пил в очі", — розкритикувала Раміна.

Есхакзай зазначила, що готова вибачитися перед Волошиним, якщо виявиться - вона написала неправду. Але за словами Раміни, і Олександр, і інші неназвані люди знають — блогерка не "ллє" воду.

Раміна Есхакзай назвала Олександра Волошина брехуном. Скриншот: Instagram/raminalalala

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