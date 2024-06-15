Расселу Кроу не дали роль Арагорна в трилогії "Володар перснів"

Новозеландський актор Рассел Кроу. Фото: Instagram/russellcrowe

Оскароносний новозеландський актор Рассел Кроу мав змогу зіграти роль у трилогії "Володар перснів" режисера Пітера Джексона. Втім перевагу віддали іншій знаменитості.

Про це повідомляє Variety.

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Володар премій "Оскар" та "Золотий глобус", якому у квітні виповнилося 60 років, розповів, що його розглядали на роль Арагорна. За його словами, тоді йому здалось, що рішення ухвалювала кіностудія New Line Cinema, а не режисер.

"Я розмовляв з Пітером Джексоном телефоном, і він не говорив тих речей, які кажуть режисери, якщо вони справді намагаються залучити вас до проєкту. У мене виникло відчуття, що в нього вже є на прикметі хтось інший. І якщо я погоджуся, насправді заваджу йому", — зізнався Кроу.

Рассел зауважив, що з Пітером Джексоном вони земляки. Але в промові режисера не було впевненості. Тому Кроу відмовився від участі в проєкті. У підсумку Джексон віддав культову роль американцю Вігго Мортенсену.

Усі три стрічки знімалися одночасно в Новій Зеландії. Це був один із найбільших і найамбітніших кінопроєктів з бюджетом у 281 млн доларів. Прем'єра першого фільму франшизи відбулася у Лондоні 10 грудня 2001 року. Сумарно стрічки зібрали три мільярди доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про проблеми Рассела Кроу зі здоров'ям через зйомки в одному з проєктів. Також ми розповідали, що голлівудський актор Метт Деймон знявся у фільмі з молодшим братом Бена Аффлека.