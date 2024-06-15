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Рассел Кроу вспомнил, как ему не дали известную роль в трилогии "Властелин колец"

15 июня 2024 21:24
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Расселу Кроу не дали роль Арагорна в трилогии "Властелин колец"
Новозеландский актер Рассел Кроу. Фото: Instagram/russellcrowe
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Оскароносный новозеландский актер Рассел Кроу мог сыграть роль в трилогии "Властелин колец" режиссера Питера Джексона. Впрочем, предпочтение отдали другой знаменитости.

Об этом сообщает Variety.

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Обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус", которому в апреле исполнилось 60 лет, рассказал, что его рассматривали на роль Арагорна. По его словам, тогда ему показалось, что решение принимала киностудия New Line Cinema, а не режиссер.

"Я разговаривал с Питером Джексоном по телефону, и он не говорил тех вещей, которые говорят режиссеры, если они действительно пытаются привлечь вас к проекту. У меня возникло ощущение, что у него уже есть на примете кто-то другой. И если я соглашусь, на самом деле помешаю ему", — признался Кроу.

Рассел отметил, что с Питером Джексоном они земляки. Но в речи режиссера не было уверенности. Потому Кроу отказался от участия в проекте. В итоге Джексон отдал культовую роль американцу Вигго Мортенсену.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Все три фильма снимались одновременно в Новой Зеландии. Это был один из самых больших и амбициозных кинопроектов с бюджетом в 281 млн долларов. Премьера первого фильма франшизы прошла в Лондоне 10 декабря 2001 года. Суммарно ленты собрали три миллиарда долларов.

Напомним, ранее мы писали о проблемах Рассела Кроу со здоровьем из-за съемок в одном из проектов. Также мы рассказывали, что голливудский актер Мэтт Дэймон снялся в фильме с младшим братом Бена Аффлека.

Властелин колец
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