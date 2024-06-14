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Метт Деймон знявся у фільмі з молодшим братом Бена Аффлека — хто він

14 червня 2024 08:12
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Метт Деймон попрацював з братом Бена Аффлека — як це було
Голлівудський актор Метт Деймон. Фото: Instagram/matt_damon_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стримінгова платформа Apple TV+ випустила трейлер нового бойовика "Призвідники". Головні ролі в ньому зіграли голлівудські актори Метт Деймон та Кейсі Аффлек.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Apple TV+.

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Продюсуванням проєкту займалась кінокомпанія Метта Деймона та Бена Аффлека. Вони є друзями та бізнес-партнерами вже багато років. Також знімались разом в кількох проєктах, втім цього разу чоловіка Джей Ло на майданчику замінив його молодший брат Кейсі.

Режисером стрічки виступив титулований Даг Лайман. Прем'єра бойовика "Призвідники" відбудеться 9 серпня. За сюжетом, Рорі і Коббі — вимушені напарники. Один з них батько, що зневірився, а інший — колишній в'язень. Їх об’єднало пограбування корумпованого політика, який незаконно нажив стан.

"Але коли пограбування зривається, ці двоє виявляються залучені до вихору хаосу. Їх переслідує не тільки поліція, а й бюрократи та мстиві кримінальні боси", — йдеться в синопсису фільму.

Про молодшого брата Бена Аффлека

Кейсі на три роки молодший за свого титулованого брата. У Аффлеків ірландське і шотландське коріння. Кейсі — лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA (всі у 2017 році) за головну роль у драмі "Манчестер біля моря".

У 1990-х роках Аффлек-молодший познайомився з акторкою Саммер Фенікс, сестрою Хоакіна та Рівера Феніксів. Вони одружилися в червні 2006 року та розійшлись 2015-го (оформили розлучення 2017-го). Колишня пара виховує двох синів. З 2021 року Кейсі зустрічається з акторкою Кейлі Коуен.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що єдина донька акторки Кортні Кокс відсвяткувала 20-річчя. Також ми писали, що творці серіалу "Дім дракона" оголосили початок роботи над новим сезоном.

Бен Аффлек
кіно
закордонні зірки
актори

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