Метт Деймон попрацював з братом Бена Аффлека — як це було

Голлівудський актор Метт Деймон. Фото: Instagram/matt_damon_official

Стримінгова платформа Apple TV+ випустила трейлер нового бойовика "Призвідники". Головні ролі в ньому зіграли голлівудські актори Метт Деймон та Кейсі Аффлек.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Apple TV+.

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Продюсуванням проєкту займалась кінокомпанія Метта Деймона та Бена Аффлека. Вони є друзями та бізнес-партнерами вже багато років. Також знімались разом в кількох проєктах, втім цього разу чоловіка Джей Ло на майданчику замінив його молодший брат Кейсі.

Режисером стрічки виступив титулований Даг Лайман. Прем'єра бойовика "Призвідники" відбудеться 9 серпня. За сюжетом, Рорі і Коббі — вимушені напарники. Один з них батько, що зневірився, а інший — колишній в'язень. Їх об’єднало пограбування корумпованого політика, який незаконно нажив стан.

"Але коли пограбування зривається, ці двоє виявляються залучені до вихору хаосу. Їх переслідує не тільки поліція, а й бюрократи та мстиві кримінальні боси", — йдеться в синопсису фільму.

Про молодшого брата Бена Аффлека

Кейсі на три роки молодший за свого титулованого брата. У Аффлеків ірландське і шотландське коріння. Кейсі — лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA (всі у 2017 році) за головну роль у драмі "Манчестер біля моря".

У 1990-х роках Аффлек-молодший познайомився з акторкою Саммер Фенікс, сестрою Хоакіна та Рівера Феніксів. Вони одружилися в червні 2006 року та розійшлись 2015-го (оформили розлучення 2017-го). Колишня пара виховує двох синів. З 2021 року Кейсі зустрічається з акторкою Кейлі Коуен.

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