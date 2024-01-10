Репер 50 Cent вирішив кардинально змінити життя — деталі

Репер 50 Cent. Фото: instagram.com/50cent/

Популярний репер 50 Cent, який півроку тому розбив своїй фанатці голову, вирішив змінити стиль життя. Новий рік він хоче провести в гармонії.

Про це він написав в instagram.

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Репер 50 Cent хоче провести 2024 рік в утриманні

Емоційний реп-виконавець вирішив змінити своє життя. Він планує цьогоріч утримуватись від задоволень, проте не уточнив від яких саме. Це точно не стосується сигар та алкоголю, адже на світлині він з ними не розлучний.

Також зірка хоче, щоб психологічні практики допомогли йому вийти на новий рівень.

"Моя нова ідея настільки масштабна, що в мене немає часу відволікатися. Я практикую утриманість і медитую, і концентруюся на своїх цілях. Сподіваюся, цей Новий рік допоможе вийти на новий рівень", — написав виконавець.

Раніше 50 Cent розбив мікрофоном голову своїй фанатці: потерпіла написала заяву в поліцію.

Також ми розповідали про Каньє Веста, який заборгував податковій службі понад мільйон доларів.