Репер 50 Cent вирішив кардинально змінити життя — деталі
Популярний репер 50 Cent, який півроку тому розбив своїй фанатці голову, вирішив змінити стиль життя. Новий рік він хоче провести в гармонії.
Про це він написав в instagram.
Репер 50 Cent хоче провести 2024 рік в утриманні
Емоційний реп-виконавець вирішив змінити своє життя. Він планує цьогоріч утримуватись від задоволень, проте не уточнив від яких саме. Це точно не стосується сигар та алкоголю, адже на світлині він з ними не розлучний.
Також зірка хоче, щоб психологічні практики допомогли йому вийти на новий рівень.
"Моя нова ідея настільки масштабна, що в мене немає часу відволікатися. Я практикую утриманість і медитую, і концентруюся на своїх цілях. Сподіваюся, цей Новий рік допоможе вийти на новий рівень", — написав виконавець.
Раніше 50 Cent розбив мікрофоном голову своїй фанатці: потерпіла написала заяву в поліцію.
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