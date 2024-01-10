Рэпер 50 Cent решил кардинально изменить жизнь — детали
Популярный рэпер 50 Cent, полгода назад разбивший своей фанатке голову, решил изменить стиль жизни. Новый год он желает провести в гармонии.
Об этом он написал в instagram.
Рэпер 50 Cent хочет провести 2024 год в удержание
Эмоциональный рэп-исполнитель решил изменить свою жизнь. Он планирует в этом году воздерживаться от удовольствий, но не уточнил от каких именно.
Также звезда планирует, чтобы психологические практики помогли ему выйти на новый уровень.
"Моя новая идея настолько масштабна, что у меня нет времени отвлекаться. Я практикую воздержание и медитирую, и концентрируюсь на своих целях. Надеюсь, этот Новый год поможет выйти на новый уровень", — написал исполнитель.
Ранее 50 Cent разбил микрофоном голову своей фанатке: потерпевшая написала заявление в полицию.
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