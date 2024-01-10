Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Рэпер 50 Cent решил кардинально изменить жизнь — детали arrow

Рэпер 50 Cent решил кардинально изменить жизнь — детали

10 января 2024 17:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Рэпер 50 Cent решил кардинально изменить жизнь — детали
Рэпер 50 Cent. Фото: instagram.com/50cent/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Популярный рэпер 50 Cent, полгода назад разбивший своей фанатке голову, решил изменить стиль жизни. Новый год он желает провести в гармонии.

Об этом он написал в instagram.

Читайте также:

Рэпер 50 Cent хочет провести 2024 год в удержание

Эмоциональный рэп-исполнитель решил изменить свою жизнь. Он планирует в этом году воздерживаться от удовольствий, но не уточнил от каких именно.

Также звезда планирует, чтобы психологические практики помогли ему выйти на новый уровень.

"Моя новая идея настолько масштабна, что у меня нет времени отвлекаться. Я практикую воздержание и медитирую, и концентрируюсь на своих целях. Надеюсь, этот Новый год поможет выйти на новый уровень", — написал исполнитель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by 50 Cent (@50cent)

Ранее 50 Cent разбил микрофоном голову своей фанатке: потерпевшая написала заявление в полицию.

Также мы рассказывали о Канье Веста, который задолжал налоговой службе более миллиона долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме