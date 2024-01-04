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Каньє Вест заборгував податковій службі понад мільйон доларів — за що саме

4 січня 2024 22:54
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Стас Кожушко
Редактор
Каньє Вест заборгував податковій службі понад мільйон доларів — за що саме
Американський репер Каньє Вест. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американський репер, бізнесмен Каньє Вест, який свого часу був мільярдером, увійшов в Новий рік з боргами. Так, виявляється, колишній чоловік світської левиці Кім Кардаш’ян винен податковій понад мільйон доларів. 

Про це пише видання Daily Mail.

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Каньє Вест — боржник

Більшість боргу — податкові застави його бренду Yeezy, а також відсотки зі штрафів із несплати податків з 2021 по 2022 рік. Йдеться про 934 тисячі доларів. 

Крім того, він не сплачував податки за два об'єкти нерухомості в Калабасасі, а саме будинок за 2,2 млн доларів та квартиру за 1,6 млн доларів. Вони  були куплені ще разом із колишньою дружиною Кім Кардаш'ян у 2017 та 2018 роках. Несплачений податок на нерухомість склав 101 тисячу доларів. 

То ж у підсумку одіозний репер, який останнім часом потрапляє в гучні скандали (переважно через антисемітські заяви) та з яким розірвали контракти великі компанії (зокрема Adidas), винен податковій 1 млн 35 тисяч доларів. Ані сам Каньє Вест, ані його менеджери чи юристи фінансові проблеми репера не коментують. 

Американський репер Каньє Вест. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Каньє Веста змусила його вибачитися перед євреями. Також ми розповідали, що Каньє Вест продає маєток без вікон, яке мало стати бомбосховищем.

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