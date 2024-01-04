Каньє Вест заборгував податковій службі понад мільйон доларів — за що саме
Американський репер, бізнесмен Каньє Вест, який свого часу був мільярдером, увійшов в Новий рік з боргами. Так, виявляється, колишній чоловік світської левиці Кім Кардаш’ян винен податковій понад мільйон доларів.
Про це пише видання Daily Mail.
Каньє Вест — боржник
Більшість боргу — податкові застави його бренду Yeezy, а також відсотки зі штрафів із несплати податків з 2021 по 2022 рік. Йдеться про 934 тисячі доларів.
Крім того, він не сплачував податки за два об'єкти нерухомості в Калабасасі, а саме будинок за 2,2 млн доларів та квартиру за 1,6 млн доларів. Вони були куплені ще разом із колишньою дружиною Кім Кардаш'ян у 2017 та 2018 роках. Несплачений податок на нерухомість склав 101 тисячу доларів.
То ж у підсумку одіозний репер, який останнім часом потрапляє в гучні скандали (переважно через антисемітські заяви) та з яким розірвали контракти великі компанії (зокрема Adidas), винен податковій 1 млн 35 тисяч доларів. Ані сам Каньє Вест, ані його менеджери чи юристи фінансові проблеми репера не коментують.
Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Каньє Веста змусила його вибачитися перед євреями. Також ми розповідали, що Каньє Вест продає маєток без вікон, яке мало стати бомбосховищем.
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