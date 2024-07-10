Український репер Серьога назвав себе патріотом Росії — артист на телебаченні згадав СРСР

Репер Серьога на інтерв'ю Бориса Корчевникова. Фото: скриншот з відео

Відомий білоруський і український репер Серьога (Сергій Пархоменко, — Ред.) дав інтерв’ю російському телебаченню. У ньому хіп-хоп-артист відкрито розповів про прихильність країні-агресорці, попри її напад на Україну.

Про це Серьога розповів на інтерв’ю Борису Корчевникову.

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Популярний репер зізнався, що навіть через 33 роки після розпаду СРСР він все ще згадує ті часи, хоча жив там лише 14 років. Причому, говорить він це з великим захопленням. Більш того, Серьога наголошує, що Білорусія, Росія і Україна — це нібито три сестри.

"Я з Радянського Союзу, і навіть, коли на кордоні мене питають "Звідки ви прибули?", я відповідаю: "Щоразу без змін — з Радянського Союзу". Я ніколи не приховував тугу і ностальгію по великому червоному проєкту. Все настільки переплетено, три республіки — три сестри, що важко визначити момент, коли в Україні вкоренився", — зізнається репер з Білорусі.

Інтерв'ю Серьоги на російському телебаченні. Фото: скриншот з відео

Ба більше, репер також звернув увагу і на своє прізвище, яке є українським, адже має закінчення "енко" — Пархоменко. Однак, це не заважає Серьозі підтримувати російську пропаганду.

"Я патріот великого російського простору!" — з великою повагою сказав про себе Серьога.

Репер Серьога — що про нього відомо

Серьога народився у Білорусі, але тривалий час жив і працював в Україні, навіть замислюючись про отримання українського громадянства. Проте, згодом репер повернувся на Батьківщину. Репер не коментує повномасштабну війну в Україні, але активно просуває російські наративи, з’являючись на телебаченні країни-агресорки.

Репер Серьога на білоруському телебаченні. Фото: скриншот з YouTube

Одного разу репер заявив, що не можна було не розпочати повномасштабну війну, оскільки в Україні нібито російські люди. До того ж, Серьога наголошував, що Радянський Союз розпався необґрунтовано і на Заході треба "звільнити поневолені народи".

"Ми повинні говорити про поневолені народи Європи, Північної Америки. Вони чекають на нашу допомогу, чекають на звільнення! Що прийдуть, їх очолять. У них там запит на справедливість! Мені пощастило раніше звідти виїхати. Зрозуміти, що це, і повернутися", — заявив колись Серьога.

Український репер Серьога в Білорусі. Фото: скриншот з відео

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