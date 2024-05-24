Українець Олег Кензов під час війни виступає для росіян за кордоном — коментар Слави Дьоміна

Український співак Олег Кензов у кліпі на свою пісню "Автомат (Кайфуй)". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український телеведучий Слава Дьомін продовжує обговорювати останні події з життя зірок шоу-бізнесу. Цього разу чоловік вирішив розповісти про українського співака Олега Кензова, який живе за кордоном і співає російські пісні.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Український телеведучий вирішив висловитися про відомого артиста Олега Кензова, який під час повномасштабної війни не перебуває в рідній країні. За словами Слави Дьоміна, український співак продовжує жити в іншій країні і давати концерти російській публіці.

Ведучий Слава Дьомін про співака Олега Кензова. Фото: скриншот з YouTube

Ба більше, ведучий розповів про концерт, який нещодавно відбувся в Німеччині. На цьому заході виступав Олег Кензов, але, крім нього, там були артисти, які із задоволенням співають для росіян. До того ж, Дьомін розповів і про хештеги, які вказані під афішами цього концерту.

"Олежик продовжує проживати за кордоном і виступати на російських концертах. Днями в Німеччині відбувся концерт, який називається "Ярмарка", де, крім Олежки, виступали артисти, які із задоволенням скачуть перед бункерним дідом. Що найцікавіше, під постами афіш цієї події були неймовірні хештеги — "Русская Германия" і "Германия по-русски"", — наголосив Слава Дьомін.

Олег Кензов під час війни

Український артист, який народився в Полтаві, з початку повномасштабного вторгнення розмовляє російською і продовжує випускати пісні мовою країни-агресорки, сидячи за кордоном. Наприклад, нещодавно в Олега Кензова вийшла чергова російськомовна пісня під назвою "Гордая волчица".

Багато людей критикують українського артиста за те, що він продовжує працювати на російську аудиторію, хоча в його рідній країні йде війна. Проте, Олег Кензов не дуже переймається через цей хейт і продовжує співати російською.

Співак Олег Кензов у кліпі. Фото: скриншот з YouTube

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