Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дьомін розповів, де зараз Кензов, який ігнорує війну в Україні arrow

Дьомін розповів, де зараз Кензов, який ігнорує війну в Україні

24 травня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Українець Олег Кензов під час війни виступає для росіян за кордоном — коментар Слави Дьоміна
Український співак Олег Кензов у кліпі на свою пісню "Автомат (Кайфуй)". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український телеведучий Слава Дьомін продовжує обговорювати останні події з життя зірок шоу-бізнесу. Цього разу чоловік вирішив розповісти про українського співака Олега Кензова, який живе за кордоном і співає російські пісні.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Слава Дьомін про Олега Кензова

Український телеведучий вирішив висловитися про відомого артиста Олега Кензова, який під час повномасштабної війни не перебуває в рідній країні. За словами Слави Дьоміна, український співак продовжує жити в іншій країні і давати концерти російській публіці.

Слава Демин о певце Олеге Кензове
Ведучий Слава Дьомін про співака Олега Кензова. Фото: скриншот з YouTube

Ба більше, ведучий розповів про концерт, який нещодавно відбувся в Німеччині. На цьому заході виступав Олег Кензов, але, крім нього, там були артисти, які із задоволенням співають для росіян. До того ж, Дьомін розповів і про хештеги, які вказані під афішами цього концерту.

"Олежик продовжує проживати за кордоном і виступати на російських концертах. Днями в Німеччині відбувся концерт, який називається "Ярмарка", де, крім Олежки, виступали артисти, які із задоволенням скачуть перед бункерним дідом. Що найцікавіше, під постами афіш цієї події були неймовірні хештеги — "Русская Германия" і "Германия по-русски"", — наголосив Слава Дьомін.

Олег Кензов під час війни

Український артист, який народився в Полтаві, з початку повномасштабного вторгнення розмовляє російською і продовжує випускати пісні мовою країни-агресорки, сидячи за кордоном. Наприклад, нещодавно в Олега Кензова вийшла чергова російськомовна пісня під назвою "Гордая волчица". 

Багато людей критикують українського артиста за те, що він продовжує працювати на російську аудиторію, хоча в його рідній країні йде війна. Проте, Олег Кензов не дуже переймається через цей хейт і продовжує співати російською.

Олег Кензов в клипе
Співак Олег Кензов у кліпі. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Слава Дьомін розповів, де зараз репер Серьога. 

Раніше ми розповідали про те, що співак Олег Кензов виступив у Болгарії з російськими піснями. 

Також ми повідомляли про те, що ведучий Слава Дьомін прокоментував бажання Оксани Байрак повернутися до України.

Олег Кензов
шоу-бізнес
Слава Дьомін
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра