Украинский рэпер Серега назвал себя патриотом России — артист на телевидении вспомнил СССР

Рэпер Серега на интервью Бориса Корчевникова. Фото: скриншот с видео

Известный белорусский и украинский рэпер Серега (Сергей Пархоменко. — Ред.) дал интервью российскому телевидению. В нем хип-хоп-артист открыто рассказал о приверженности к стране-агрессору, несмотря на ее нападение на Украину.

Об этом Сергей рассказал на интервью Борису Корчевникову.

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Популярный рэпер признался, что даже спустя 33 года после распада СССР он все еще вспоминает те времена, хотя жил там всего 14 лет. Причем говорит он это с большим увлечением. Более того, Серега отмечает, что Беларусь, Россия и Украина — это три сестры.

"Я из Советского Союза, и даже, когда на границе меня спрашивают "Откуда вы прибыли?", я отвечаю: "Каждый день без изменений — из Советского Союза". Я никогда не скрывал тоску и ностальгию по большому красному проекту. Все настолько переплетено, три республики — три сестры, что трудно определить момент, когда в Украине укоренился", — признается рэпер из Беларуси.

Интервью Сереги на российском телевидении. Фото: скриншот с видео

Более того, рэпер также обратил внимание и на свою фамилию, которая является украинской, ведь имеет окончание "енко" — Пархоменко. Однако это не мешает Сереге поддерживать российскую пропаганду.

"Я патриот великого российского пространства!" — с большим уважением сказал Серега.

Рэпер Серега — что о нем известно

Сергей родился в Беларуси, но долгое время жил и работал в Украине, даже задумываясь о получении украинского гражданства. Однако впоследствии рэпер вернулся на Родину. Рэпер не комментирует полномасштабную войну в Украине, но активно продвигает российские нарративы, появляясь на телевидении страны-агрессора.

Рэпер Серега на белорусском телевидении. Фото: скриншот с YouTube

Однажды рэпер заявил, что нельзя было не начать полномасштабную войну, поскольку в Украине якобы русские люди. К тому же Серега подчеркивал, что Советский Союз распался необоснованно и на Западе нужно "освободить порабощенные народы".

"Мы должны говорить о порабощенных народах Европы, Северной Америки. Они ждут нашей помощи, ждут освобождения! Что придут, их возглавят. У них там запрос на справедливость! Мне посчастливилось раньше оттуда уехать. Понять, что это, и вернуться", — заявил когда-то Серега.

Украинский рэпер Серега в Беларуси. Фото: скриншот с видео

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