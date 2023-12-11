Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Реперка Alyona Alyona публічно зганьбилася через невдалу рекламу arrow

Реперка Alyona Alyona публічно зганьбилася через невдалу рекламу

11 грудня 2023 12:47
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Українці принизили Alyona Alyona за її рекламу — люди вважають це ганьбою
Українська реперка Alyona Alyona у рекламі Adidas. Фото: Instagram Alyona Alyona
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська реп- і хіп-хоп-виконавиця, блогерка Alyona Alyona показала нове відео. Популярна артистка шоу-бізнесу продемонструвала себе у рекламі української компанії з пошуку роботи і отримала чимало негативних відгуків про це.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Alyona Alyona в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Alyona Alyona у рекламі

Відома реп-артистка показала себе у рекламі української компанії, яка в Польщі допомагає шукати роботу. Також Alyona Alyona розповіла про те, як українцям сьогодні важко працевлаштуватися, щоб уникати аферистів і складнощів. 

"Пошук роботи — це довгий і складний процес. Ви могли не раз чути історії про маленькі заробітні плати або ж як роботодавці обманюють працівників. Тож, як уникнути складнощів та аферистів? Українська компанія допомагає українцям в Польщі максимально спростити пошук роботи. Вам допоможуть уникнути обману від роботодавців і замотивують працювати та отримувати заробітну плату офіційно", — написала Alyona Alyona.

Публікація зі сторінки Alyona Alyona
Реперка Alyona Alyona у рекламі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на рекламу Alyona Alyona

Побачивши українську реперку в такій рекламі, її підписники не змогли залишитися осторонь. Люди почали писати коментарі під новим відео Alyona Alyona, висловлюючи про нього свою думку.

  • Що ви рекламуєте?? Чи гроші не пахнуть, Альона?!!! Яка ганьба! Перш, ніж щось рекламувати, перевірте, які це брудні рекрути на ринку. Але що вам до того.. І вже не раз якесь л*йно від вас йде в рекламі. Сумно
  • Крутяк, рекламуємо відтік розумів! Тепер точно відпишусь, до побачення!
  • Цікаво, чи багато народу, який після зернового скандалу виїхав з Польщі? Вони тепер ще й українських далекобійників блокують
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Alyona Alyona про свої заробітки

Нещодавно українська реперка дала інтерв’ю Маші Єфросиніній щодо свого особистого і творчого життя. Так, Alyona Alyona чесно розповіла про свої заробітки і про те, з чого вони складаються зараз.

"Я небагато рекламую, а якщо я рекламую, то я це перевірила, я це одягла, мені подобається. Це для мене важливо — бути справжньою в рекламі", — зазначила відома українська реп-артистка Alyona Alyona.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська реперка Alyona Alyona згадала перше знайомство з Jerry Heil.

Раніше ми розповідали про те, що хіп-хоп-артистка Alyona Alyona показала, де вона працювала до популярності. 

Також ми повідомляли про те, що відома реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про свої проблеми зі здоров’ям. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

Актуальне по темі