Українці принизили Alyona Alyona за її рекламу — люди вважають це ганьбою

Реперка Alyona Alyona публічно зганьбилася через невдалу рекламу
Українська реп- і хіп-хоп-виконавиця, блогерка Alyona Alyona показала нове відео. Популярна артистка шоу-бізнесу продемонструвала себе у рекламі української компанії з пошуку роботи і отримала чимало негативних відгуків про це.
Відповідне відео з’явилося на сторінці Alyona Alyona в соціальній мережі Instagram.
Alyona Alyona у рекламі
Відома реп-артистка показала себе у рекламі української компанії, яка в Польщі допомагає шукати роботу. Також Alyona Alyona розповіла про те, як українцям сьогодні важко працевлаштуватися, щоб уникати аферистів і складнощів.
"Пошук роботи — це довгий і складний процес. Ви могли не раз чути історії про маленькі заробітні плати або ж як роботодавці обманюють працівників. Тож, як уникнути складнощів та аферистів? Українська компанія допомагає українцям в Польщі максимально спростити пошук роботи. Вам допоможуть уникнути обману від роботодавців і замотивують працювати та отримувати заробітну плату офіційно", — написала Alyona Alyona.
Реакція українців на рекламу Alyona Alyona
Побачивши українську реперку в такій рекламі, її підписники не змогли залишитися осторонь. Люди почали писати коментарі під новим відео Alyona Alyona, висловлюючи про нього свою думку.
- Що ви рекламуєте?? Чи гроші не пахнуть, Альона?!!! Яка ганьба! Перш, ніж щось рекламувати, перевірте, які це брудні рекрути на ринку. Але що вам до того.. І вже не раз якесь л*йно від вас йде в рекламі. Сумно
- Крутяк, рекламуємо відтік розумів! Тепер точно відпишусь, до побачення!
- Цікаво, чи багато народу, який після зернового скандалу виїхав з Польщі? Вони тепер ще й українських далекобійників блокують
Alyona Alyona про свої заробітки
Нещодавно українська реперка дала інтерв’ю Маші Єфросиніній щодо свого особистого і творчого життя. Так, Alyona Alyona чесно розповіла про свої заробітки і про те, з чого вони складаються зараз.
"Я небагато рекламую, а якщо я рекламую, то я це перевірила, я це одягла, мені подобається. Це для мене важливо — бути справжньою в рекламі", — зазначила відома українська реп-артистка Alyona Alyona.
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