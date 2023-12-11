Українці принизили Alyona Alyona за її рекламу — люди вважають це ганьбою

Українська реперка Alyona Alyona у рекламі Adidas. Фото: Instagram Alyona Alyona

Українська реп- і хіп-хоп-виконавиця, блогерка Alyona Alyona показала нове відео. Популярна артистка шоу-бізнесу продемонструвала себе у рекламі української компанії з пошуку роботи і отримала чимало негативних відгуків про це.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Alyona Alyona в соціальній мережі Instagram.

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Alyona Alyona у рекламі

Відома реп-артистка показала себе у рекламі української компанії, яка в Польщі допомагає шукати роботу. Також Alyona Alyona розповіла про те, як українцям сьогодні важко працевлаштуватися, щоб уникати аферистів і складнощів.

"Пошук роботи — це довгий і складний процес. Ви могли не раз чути історії про маленькі заробітні плати або ж як роботодавці обманюють працівників. Тож, як уникнути складнощів та аферистів? Українська компанія допомагає українцям в Польщі максимально спростити пошук роботи. Вам допоможуть уникнути обману від роботодавців і замотивують працювати та отримувати заробітну плату офіційно", — написала Alyona Alyona.

Реперка Alyona Alyona у рекламі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на рекламу Alyona Alyona

Побачивши українську реперку в такій рекламі, її підписники не змогли залишитися осторонь. Люди почали писати коментарі під новим відео Alyona Alyona, висловлюючи про нього свою думку.

Що ви рекламуєте?? Чи гроші не пахнуть, Альона?!!! Яка ганьба! Перш, ніж щось рекламувати, перевірте, які це брудні рекрути на ринку. Але що вам до того.. І вже не раз якесь л*йно від вас йде в рекламі. Сумно

Крутяк, рекламуємо відтік розумів! Тепер точно відпишусь, до побачення!

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Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Alyona Alyona про свої заробітки

Нещодавно українська реперка дала інтерв’ю Маші Єфросиніній щодо свого особистого і творчого життя. Так, Alyona Alyona чесно розповіла про свої заробітки і про те, з чого вони складаються зараз.

"Я небагато рекламую, а якщо я рекламую, то я це перевірила, я це одягла, мені подобається. Це для мене важливо — бути справжньою в рекламі", — зазначила відома українська реп-артистка Alyona Alyona.

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