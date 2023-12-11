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Рэперша Alyona Alyona публично опозорилась из-за неудачной рекламы

11 декабря 2023 12:47
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Украинцы унизили Alyona Alyona за ее рекламу — люди считают это позором
Украинская рэперша Alyona Alyona в рекламе Adidas. Фото: Instagram Alyona Alyona
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская рэп- и хип-хоп-исполнительница, блогерша Alyona Alyona показала новое видео. Популярная артистка шоу-бизнеса продемонстрировала себя в рекламе украинской компании по поиску работы и получила немало негативных отзывов об этом.

Соответствующее видео появилось на странице Alyona Alyona в социальной сети Instagram.

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Alyona Alyona в рекламе

Известная рэп-артистка показала себя в рекламе украинской компании, помогающей в Польше искать работу. Alyona Alyona рассказала о том, как украинцам сегодня трудно трудоустроиться, чтобы избегать аферистов и сложностей.

"Поиск работы — это долгий и сложный процесс. Вы могли не раз слышать истории о маленьких заработных платах или как работодатели обманывают работников. Как избежать сложностей и аферистов? Украинская компания @workport.pl помогает украинцам в Польше максимально упростить поиск работы. Вам помогут избежать обмана от работодателей и смотивируют работать и получать зарплату официально", — написала Alyona Alyona.

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Рэперша Alyona Alyona в рекламе. Фото: скриншот з Instagram

Реакция украинцев на рекламу Alyona Alyona

Увидев украинскую рэпершу в такой рекламе, ее подписчики не смогли остаться в стороне. Люди начали писать комментарии под новым видео Alyona Alyona, выражая о нем свое мнение.

  • Что вы рекламируете? Или деньги не пахнут, Алена?!!! Какой позор! Прежде, чем что-либо рекламировать, проверьте, какие это грязные рекруты на рынке. Но что вам до того.. И уже не раз какое-то д*рьмо только от вас идет в рекламе. Грустно
  • Крутяк, рекламируем отток умов! Теперь точно отпишусь, до свидания!
  • Интересно, много ли народа, который после зернового скандала выехал из Польши? Они теперь еще и украинских дальнобойщиков блокируют
Комментарий со страницы Alyona Alyona
Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Alyona Alyona
Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Alyona Alyona
Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Alyona Alyona о своих заработках

Недавно украинская рэперша дала интервью Маше Ефросининой по поводу своей личной и творческой жизни. Так, Alyona Alyona честно рассказала о своих заработках и о том, из чего они состоят сейчас.

"Я немного рекламирую, а если я рекламирую, то я это проверила, я это одела, мне нравится. Это для меня важно — быть настоящей в рекламе", — отметила известная украинская рэп-артистка Alyona Alyona.

Напомним, мы писали о том, что украинская рэперша Alyona Alyona вспомнила первое знакомство с Jerry Heil.

Ранее мы рассказывали о том, что хип-хоп-артистка Alyona Alyona показала, где она работала до популярности.

Также мы сообщали о том, что известная рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о своих проблемах со здоровьем.

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