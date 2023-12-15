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Решетник прокомментировала скандальную свадьбу, которую вел ее муж

15 декабря 2023 15:21
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Решетник оправдала своего мужа за слова на скандальной свадьбе во Львовской области
Жена Григория Решетника Кристина на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина дала откровенное интервью Славе Демину. Во время общения с ведущим женщина вспомнила скандальную свадьбу бывшего прокурора, которую недавно вел ее муж.

Интервью с Кристиной Решетник можно посмотреть на канале Славы Демина в YouTube.

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Кристина Решетник о скандальной свадьбе экс-прокурора

Возлюбленная ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" признается, что она со своим мужем Григорием сейчас не боится критики со стороны людей, потому что они достаточно долго шли к тому, чтобы стать популярными. Более того, Кристина отметила, что они даже напишут книгу о тяжелом пути своей семьи.

"Мы не боимся критики, потому что мы долго шли к популярности. Она не упала на голову в один момент. В конце жизни мы с Гришей напишем книгу, где расскажем, через что пришлось пройти нам всем, нашей семье, какие моменты были. Это были очень сложные и эмоционально тяжелые моменты", — рассказала Кристина Решетник.

Кристина Решетник на интервью Славы Демина
Жена Григория Решетника Кристина на интервью Славы Демина. Фото: скриншот с

Она прокомментировала недавнюю свадьбу бывшего прокурора и экс-работницы ГБР на Львовщине, которая стала скандальной. Кристина высказалась именно о словах своего мужа, который вел эту свадьбу, где он сказал, что гуляет вся Украина.

"Некоторое время мы не сочли за нужное выйти и сразу говорить, потому что мы понимали, что происходит накал в обществе. Я понимаю людей, которые посмотрели видео, где Гриша сказал фразу. Это фраза, которая была вырезана со сценарного плана. Сейчас такая ситуация в Украине, что болит за все, за каждую новость. Поэтому мы взяли паузу", — также добавила женщина.

Скандальная свадьба экс-прокурора во Львовской области

Во время полномасштабной войны в Украине на Львовщине состоялась свадьба экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы ГБР Роксоланы Москвы, которая стала очень громкой. На мероприятии пели некоторые украинские звезды, в частности, Оля Полякова, DZIDZIO и Александр Пономарев.

Публикация со страницы Joseph Dymydivskyi
Свадьба экс-прокурора и бывшей работницы ГБР во Львовской области. Фото: скриншот из Twitter

К тому же ведущим на этой свадьбе был Григорий Решетник, которого после этого сразу начали критиковать украинцы.

Публикация со страницы Joseph Dymydivskyi
Выступление украинских звезд на скандальной свадьбе во Львовской области. Фото: скриншот из Twitter

Напомним, мы писали о том, что жена Григория Решетника показала себя счастливой на видео и разозлила украинцев.

Ранее мы рассказывали, что ведущий Григорий Решетник ответил на критику за заграничные поездки.

Также мы сообщали о том, что возлюбленная ведущего Григория Решетника рассказала о своем путешествии за границу.

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