Решетник оправдала своего мужа за слова на скандальной свадьбе во Львовской области

Жена Григория Решетника Кристина на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина дала откровенное интервью Славе Демину. Во время общения с ведущим женщина вспомнила скандальную свадьбу бывшего прокурора, которую недавно вел ее муж.

Интервью с Кристиной Решетник можно посмотреть на канале Славы Демина в YouTube.

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Возлюбленная ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" признается, что она со своим мужем Григорием сейчас не боится критики со стороны людей, потому что они достаточно долго шли к тому, чтобы стать популярными. Более того, Кристина отметила, что они даже напишут книгу о тяжелом пути своей семьи.

"Мы не боимся критики, потому что мы долго шли к популярности. Она не упала на голову в один момент. В конце жизни мы с Гришей напишем книгу, где расскажем, через что пришлось пройти нам всем, нашей семье, какие моменты были. Это были очень сложные и эмоционально тяжелые моменты", — рассказала Кристина Решетник.

Жена Григория Решетника Кристина на интервью Славы Демина. Фото: скриншот с

Она прокомментировала недавнюю свадьбу бывшего прокурора и экс-работницы ГБР на Львовщине, которая стала скандальной. Кристина высказалась именно о словах своего мужа, который вел эту свадьбу, где он сказал, что гуляет вся Украина.

"Некоторое время мы не сочли за нужное выйти и сразу говорить, потому что мы понимали, что происходит накал в обществе. Я понимаю людей, которые посмотрели видео, где Гриша сказал фразу. Это фраза, которая была вырезана со сценарного плана. Сейчас такая ситуация в Украине, что болит за все, за каждую новость. Поэтому мы взяли паузу", — также добавила женщина.

Скандальная свадьба экс-прокурора во Львовской области

Во время полномасштабной войны в Украине на Львовщине состоялась свадьба экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы ГБР Роксоланы Москвы, которая стала очень громкой. На мероприятии пели некоторые украинские звезды, в частности, Оля Полякова, DZIDZIO и Александр Пономарев.

Свадьба экс-прокурора и бывшей работницы ГБР во Львовской области. Фото: скриншот из Twitter

К тому же ведущим на этой свадьбе был Григорий Решетник, которого после этого сразу начали критиковать украинцы.

Выступление украинских звезд на скандальной свадьбе во Львовской области. Фото: скриншот из Twitter

Напомним, мы писали о том, что жена Григория Решетника показала себя счастливой на видео и разозлила украинцев.

Ранее мы рассказывали, что ведущий Григорий Решетник ответил на критику за заграничные поездки.

Также мы сообщали о том, что возлюбленная ведущего Григория Решетника рассказала о своем путешествии за границу.