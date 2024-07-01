Решетнік прокоментував свою бронь від мобілізації — деталі

Український телеведучий Григорій Решетнік. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Відомий український телеведучий Григорій Решетнік відреагував на гнівні коментарі українців. Користувачі соцмереж звинувачують його у тому, шо він має бронь від мобілізації та може вільно виїжджати з України у розпал війни.

Відповідь він розмістив у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Решетнік про бронь від мобілізації

Ведучий поділився із підписниками кадрами, на яких показав, як збирається на відпочинок з усією родиною. Решетнік зізнався, що він разом із дружиною та дітьми ледь не запізнився на потяг. Григорій перенервував через те, що під час зборів відбувався справжній хаос та сварки, а ось він звик до організованості та порядку.

Замість того, щоб побажати ведучому "Холостяка" та "Холостячки" гарного відпочинку, деякі користувачі соцмереж почали висловлювати негатив з приводу того, що він має право виїжджати за кордон у розпал війни.

Він відповів на хейт та зазначив, що не порушує закон і дітки в нього з'явилися ще до того, як це було підставою для законного виїзду за межі країни.

Відповідь ведучого Григорія Решетніка. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

"Я розумію й усвідомлюю усю актуальність цього питання… Скажу наступне. Круто жити за законом і завжди дотримуватися його — це і є відповідальність. Круто народжувати дітей за коханням і бажанням, ще до того, як це давало якісь переваги. Круто завжди жити та залишатися в Україні — вірити в неї та її людей. Круто працювати та справно сплачувати податки, підтримуючи економіку. Круто допомагати тим, хто захищає нас і дякувати щоденно не лише словом. Круто бути чесним і порядним — в цьому сила та щастя", — написав Решетнік.

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Григорій Решетнік показав, які в нього насправді стосунки з дружиною Христиною. А також він зізнався, чи готовий піти на фронт.