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Решетник резко ответил хейтерам на отдых за границей во время войны

1 июля 2024 09:16
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Решетник прокомментировал свою бронь от мобилизации.
Украинский телеведущий Григорий Решетник. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник отреагировал на гневные комментарии украинцев. Пользователи соцсетей обвиняют его в том, что он имеет бронь от мобилизации и может свободно выезжать из Украины в разгар войны.

Ответ он разместил в Stories на своей странице в Instagram.

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Ведущий поделился с подписчиками кадрами, на которых показал, как собирается на отдых со всей семьей. Решетник признался, что он вместе с женой и детьми едва не опоздал на поезд. Григорий перенервничал из-за того, что во время сборов происходил настоящий хаос и ссоры, а он привык к организованности и порядку.

Вместо того, чтобы пожелать ведущему "Холостяка" и "Холостячки" хорошего отдыха, некоторые пользователи соцсетей начали высказывать негатив по поводу того, что он имеет право выезжать за границу в разгар войны.

Он ответил на хейт и отметил, что не нарушает закон, и детки у него появились еще до того, как это было основанием для законного выезда за пределы страны.

Решетник резко ответил хейтерам на отдых за границей во время войны - фото 1
Ответ ведущего Григория Решетника. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

"Я понимаю и осознаю всю актуальность этого вопроса... Скажу следующее. Круто жить по закону и всегда соблюдать его — это и есть ответственность. Круто рожать детей по любви и желанию, еще до того, как это давало какие-то преимущества. Круто всегда жить и оставаться в Украине — верить в нее и ее людей. Круто работать и исправно платить налоги, поддерживая экономику. Круто помогать тем, кто защищает нас и благодарить ежедневно не только словом. Круто быть честным и порядочным - в этом сила и счастье", — написал Решетник.

Напомним, мы писали о том, что ведущий Григорий Решетник показал, какие у него действительно отношения с женой Кристиной. А также он признался, готов ли пойти на фронт.

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