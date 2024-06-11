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Григорий Решетник рассказал, будет ли новый сезон шоу "Холостячка"

11 июня 2024 18:09
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Холостячка новый сезон 2024 — Григорий Решетник рассказал, будут ли съемки шоу
Ведущий Григорий Решетник и его супруга на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Один из популярнейших украинских телеведущих, шоумен и режиссер Григорий Решетник дал первое интервью на тему нового сезона "Холостяка". Неизменный ведущий романтического проекта высказался о главном герое этого сезона и признался, будет ли продолжение "Холостячки".

Об этом Григорий Решетник рассказал на интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Что Григорий Решетник говорит о новом сезоне шоу "Холостяк"

Украинский телеведущий признался, как принималось решение относительно нового героя в следующем сезоне шоу "Холостяк" и советовались ли с ним на эту тему. К тому же Григорий Решетник высказал свое мнение касательно того, кто стал главным героем.

"Телеканал "СТБ" и команда нашего проекта — это как большая семья. Ключевые решения принимает и руководство канала, и продюсеры, но мы прислушиваемся друг к другу. Только в этой синергии может появиться такой настоящий герой проекта "Холостяк", как Александр Терен. Это большое счастье иметь такого главного героя, большая честь для нас", — заявил Григорий Решетник.

Григорий Решетник со своей супругой на интервью
Григорий Решетник со своей супругой на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Ответил телеведущий и на вопрос, будет ли продолжение женской версии проекта.

"Очень сложно в такое время делать сразу два проекта, но я хочу сказать, что "Холостячке" быть, ведь очень много талантливых холостячек до сих пор ищут свою любовь. Хочется дать шанс и осчастливить как можно больше женщин Украины", — добавляет телеведущий.

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Не так давно стало известно о продолжении романтического проекта страны "Холостяк". Главным героем нового сезона шоу стал ветеран войны, украинский военнослужащий Александр "Терен" Будько, который в начале вторжения потерял обе ноги и вынужден ходить на протезах.

Александр Терен
Главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр Терен. Фото: Instagram Александра Терена

Напомним, мы писали о том, что ведущий Григорий Решетник показал, какие у него на самом деле отношения с женой Кристиной.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский ведущий Григорий Решетник признался, пойдет ли он на передовую.

Также мы сообщали о том, что телеведущего Григория Решетника остановили работники ТЦК.

шоу-бизнес
Григорий Решетник
Холостячка
шоу Холостяк

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