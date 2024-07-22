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Річниця смерті Богдана Ступки — що написав його онук, який живе у США

22 липня 2024 12:13
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Дмитро Ступка вшанував пам'ять Богдана Ступки в річницю смерті легендарного актора
Актори Дмитро (ліворуч) та Богдан Ступки. Фото: Instagram/stupka777
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В понеділок, 22 липня, виповнилось 12 років з дня смерті Героя України, актора Богдана Ступки. Одним з перших пам’ять почесного громадянина Києва вшанував його онук, актор Дмитро Ступка. 

Відповідна сторіз з’явилась в його Instagram.

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Онук Богдана Ступки, який живе у США, опублікував зворушливе відео. В ньому він змонтував фотографії з сімейного архіву. В підпису до ролика, 37-річний актор вказав дату народження та смерті Богдана Ступки, та лаконічно підписав: "Завжди в нашому серці, Бодя".

Архівні фото Дмитра Ступки з дідусем
Архівні фото Дмитра Ступки з дідусем. Скриншоти: Instagram/stupka777

Також Дмитро опублікував фотографії Богдана Сильвестровича в роботі. Ще один представник відомої акторської династії, Остап Ступка (син Богдана Ступки) на момент написання матеріалу не згадав про батька в соцмережах.

Богдан Ступка
Актор Богдан Ступка. Скриншот: Instagram/stupka777

Смерть Богдана Ступки

Зазначимо, що легендарний актор помер вранці 22 липня 2012 року в лікарні "Феофанія" (Київ) після тривалої хвороби. Йому було 70 років. За повідомленням Остапа Ступки, причиною смерті став серцевий напад на тлі задавненого раку кісток.

Церемонія прощання з актором відбулася 24 липня в театрі імені Івана Франка. Поховали легендарного артиста на Байковому кладовищі в столиці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у віці 24 років помер актор столичного Театру на Подолі Дар'юш Есламі. Також ми розповідали, що помер відомий український актор театру та кіно Ігор Щербак.

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