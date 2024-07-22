Дмитрий Ступка почтил память Богдана Ступки в годовщину смерти легендарного актера

Актеры Дмитрий (слева) и Богдан Ступки. Фото: Instagram/stupka777

В понедельник, 22 июля, исполнилось 12 лет со дня смерти Героя Украины, актера Богдана Ступки. Одним из первых памятьпочетного гражданина Киева почтил его внук, актер Дмитрий Ступка.

Соответствующая сториз появилась в его Instagram.

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Внук Богдана Сильвестровича, который живет в США, опубликовал трогательное видео. В нем он смонтировал фотографии из семейного архива. В подписи к ролику 37-летний актер указал дату рождения и смерти Богдана Ступки, и лаконично подписал: "Всегда в нашем сердце, Бодя".

Архивные фото Дмитрия Ступки с дедушкой. Скриншоты: Instagram/stupka777

Также Дмитрий опубликовал фотографии Богдана Сильвестровича в работе. Еще один представитель известной актерской династии, Остап Ступка (сын Богдана Ступки) на момент написания материала не упомянул об отце в соцсетях.

Актер Богдан Ступка. Скриншот: Instagram/stupka777

Смерть Богдана Ступки

Отметим, что легендарный актер скончался утром 22 июля 2012 в больнице "Феофания" (Киев) после продолжительной болезни. Ему было 70 лет. По сообщению Остапа Ступки, причиной смерти стал сердечный приступ на фоне давнего рака костей.

Церемония прощания с актером прошла 24 июля в театре имени Ивана Франко. Похоронили легендарного артиста на Байковом кладбище в столице.

Напомним, ранее мы писали, что в возрасте 24 лет умер актер столичного Театра на Подоле Дарьюш Эслами. Также мы рассказывали, что скончался известный украинский актер театра и кино Игорь Щербак.