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Помер зірка серіалів "Нюхач-2", "Центральна лікарня", який грав у Молодому театрі

17 липня 2024 21:23
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Помер актор Ігор Щербак, який знявся в серіалах Нюхач-2 та Центральна лікарня
Актор Ігор Щербак. Фото: сайт "Молодого театру"
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

У віці 68 років помер відомий український актор театру та кіно Ігор Щербак. Також він озвучував іноземні фільми та анімаційні стрічки. 

Про це у своїх соцмережах повідомив київський "Молодий театр"

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Подробиць смерті заслуженого артиста України в "Молодому театрі" не зазначили. Колектив висловив співчуття родині актора, який грав у таких виставах, як "Матір моєї мами" та "Пастка".  

"Ми будемо пам’ятати Ігоря хорошим другом і талановитим артистом, який завжди вмів створити навколо себе легку атмосферу творчості. Спочивай з миром, друже! Вічна пам’ять", — йдеться в дописі. 

Актор Ігор Щербак
Актор Ігор Щербак. Фото: Facebook/molodyytheatre

Окрім зйомок в популярних серіалах, Ігор Щербак продублював чимало персонажів іноземних фільмів. Він працював в таких проєктах, як, зокрема, фільм "Залізна людина-3" від Marvel та культовий серіал "Чіп і Дейл: Бурундучки-рятівнички" від Disney.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер 24-річний актор "Театру на Подолі" Дар'юш Есламі. Також ми розповідали, що мама голлівудської акторки Шеннен Догерті висловилася про смерть знаменитої доньки.

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