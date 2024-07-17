Помер актор Ігор Щербак, який знявся в серіалах Нюхач-2 та Центральна лікарня

Актор Ігор Щербак. Фото: сайт "Молодого театру"

У віці 68 років помер відомий український актор театру та кіно Ігор Щербак. Також він озвучував іноземні фільми та анімаційні стрічки.

Про це у своїх соцмережах повідомив київський "Молодий театр".

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Подробиць смерті заслуженого артиста України в "Молодому театрі" не зазначили. Колектив висловив співчуття родині актора, який грав у таких виставах, як "Матір моєї мами" та "Пастка".

"Ми будемо пам’ятати Ігоря хорошим другом і талановитим артистом, який завжди вмів створити навколо себе легку атмосферу творчості. Спочивай з миром, друже! Вічна пам’ять", — йдеться в дописі.

Актор Ігор Щербак. Фото: Facebook/molodyytheatre

Окрім зйомок в популярних серіалах, Ігор Щербак продублював чимало персонажів іноземних фільмів. Він працював в таких проєктах, як, зокрема, фільм "Залізна людина-3" від Marvel та культовий серіал "Чіп і Дейл: Бурундучки-рятівнички" від Disney.

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