Родина онкохворої Кейт Міддлтон пропустить великоднє богослужіння

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Після понад двох місяців мовчання принцеса Уельська оголосила, що після планової операції на черевній порожнині лікарі діагностували в неї онкологію. Після цієї новини стало відомо, що родина Кейт Міддлтон пропустить пасхальне богослужіння.

Про це пише видання Hello.

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Родина Уельських не з'явиться на Великдень

Сім'я Уельських не буде відвідувати великоднє богослужіння після останнього оновлення інформації щодо здоров'я принцеси Кейт. Щорічна поява є важливою подією в календарі королівської родини. Видання зазначає, що цьогорічна служба, без сумніву, буде особливо гіркою для монархії.

Саме на Великдень планувалось повернення принцеси Уельської. Втім зараз повідомляється лише про те, що тільки родина Кейт, а це її чоловік принц Вільям (перший в черзі на престол), троє дітей та інші близькі родичі не відвідають службу. Щодо короля Чарльза III та королеви Камілли подібної інформації не має.

Зазначимо, що британський монарх також бореться з онкологією. На відміну від Кейт Міддлтон він повідомив діагноз — в нього рак простати. Щодо дітей принца та принцеси Уельських, то у Джорджа, Шарлотти та Луї, які відвідують школу Ламбрук у графстві Беркшир, тривають канікули. Вони мають повернутися до навчання лише 17 квітня.

Палац підтвердив, що 42-річна принцеса Кейт зараз на шляху одужання, оскільки почала курс профілактичної хімієтерапії. Одним з головних пріоритетів королівської родини є діти.

"Найважливіше те, що нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї у відповідний для них спосіб і запевнити їх, що зі мною все буде добре", — поділилася принцеса у своїй заяві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що брат принцеси Діани вибачився перед колишньою коханою, від якої пішов у 20 років. Також ми розповідали, що автор першого відео з Кейт Міддлтон після операції обурений реакцією соцмереж.