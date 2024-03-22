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Семья онкобольной Кейт Миддлтон пропустит пасхальное богослужение

22 марта 2024 21:17
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Стас Кожушко
Редактор
Семья онкобольной Кейт Миддлтон пропустит пасхальное богослужение
Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

После двух месяцев молчания принцесса Уэльская объявила, что после плановой операции на брюшной полости врачи диагностировали у нее онкологию. После этой новости стало известно, что семья Кейт Миддлтон пропустит пасхальное богослужение.

Об этом пишет издание Hello.

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Семья Уэльских не будет посещать пасхальное богослужение после последнего обновления информации о здоровье принцессы Кейт. Ежегодное появление является важным событием в календаре королевской семьи. Издание отмечает, что служба, без сомнения, будет особенно горькой для монархии.

Именно на Пасху планировалось возвращение принцессы Уэльской. Впрочем, сейчас сообщается лишь о том, что только семья Кейт, а это ее муж принц Уильям (первый в очереди на престол), трое детей и другие близкие родственники не посетят службу. Относительно короля Чарльза III и королевы Камиллы подобной информации нет.

Отметим, что британский монарх также борется с онкологией. В отличие от Кейт Миддлтон, он сообщил диагноз — у него рак простаты. Что касается детей принца и принцессы Уэльских, то у Джорджа, Шарлотты и Луи, посещающих школу Ламбрук в графстве Беркшир, продолжаются каникулы. Они должны вернуться к учебе только 17 апреля.

Дворец подтвердил, что 42-летняя принцесса Кейт сейчас на пути выздоровления, поскольку начала курс профилактической химиотерапии. Одним из главных приоритетов королевской семьи являются дети.

"Самое важное то, что нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим для них способом и заверить их, что со мной все будет хорошо", — поделилась принцесса Уэльская в своем заявлении.

Напомним, ранее мы писали, что брат принцессы Дианы извинился перед бывшей возлюбленной, от которой ушел в 20 лет. Также мы рассказывали, что автор первого видео с Кейт Миддлтон после операции возмущен реакцией соцсетей.

Кейт Миддлтон
Пасха
королевская семья
Великобритания

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