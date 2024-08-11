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Росіяни хочуть відібрати віллу Костянтина Меладзе в Криму під санаторій для окупантів

11 серпня 2024 14:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Росіяни хочуть зробити із вілли Меладзе в Криму санаторій для окупантів
Музичний продюсер, композитор Костянтин Меладзе. Фото: instagram.com/meladzemusic/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Окупанти почувають себе господарями у Криму та продовжують відбирати маєтки зірок, які виїхали з Росії. Під приціл росіян потрапила вілла композитора Костянтина Меладзе, із якої вони збираються зробити санаторій для поранених окупантів.

Про це пишуть росЗМІ.

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Зазначається, що активісти з руху "Ветерани Росії" запропонували Меладзе віддати віллу в Гурзуфі під санаторій окупантів.

"У світлі останніх подій, коли жителі Курської області особливо потребують допомоги, рух вважає, що кримська вілла Костянтина Меладзе могла б послужити благій меті. Цей крок не тільки продемонстрував би прихильність продюсера Батьківщині, а й надав би реальну підтримку", — зазначив очільник руху Ільдар Резяпов.

Росіяни хочуть відібрати віллу Костянтина Меладзе в Криму під санаторій для окупантів - фото 1
Вілла в Криму композитора Костянтина Меладзе. Фото: росЗМІ
Росіяни хочуть відібрати віллу Костянтина Меладзе в Криму під санаторій для окупантів - фото 2
Вілла у Гурзуфі композитора Костянтина Меладзе. Фото: росЗМІ

Раніше окупанти вже пропонували брату композитора Валерію Меладзе продати віллу в Іспанії та перевести виручені гроші на вбивства українців, а також закликали його відвідати прифронтові території із "гуманітарною місією".

Нагадаємо, Костянтин Меладзе досі не висловив свою позицію щодо війни в Україні.

Раніше співачка Альона Вінницька зізналася, чи ображається на колишнього чоловіка Віри Брежнєвої Костянтина Меладзе, який колись був її продюсером. А також співачка Анастасія Приходько розкрила неочікувані подробиці співпраці з Костянтином Меладзе.

Крим нерухомість Костянтин Меладзе окупанти війна в Україні російські зірки

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