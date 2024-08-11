Россияне хотят сделать из виллы Меладзе в Крыму санаторий для оккупантов

Музыкальный продюсер, композитор Константин Меладзе. Фото: instagram.com/meladzemusic/

Оккупанты чувствуют себя хозяевами в Крыму и продолжают отбирать имения звезд, которые выехали из России. Под прицел россиян попала вилла композитора Константина Меладзе, из которой они собираются сделать санаторий для раненых оккупантов.

Об этом пишут росСМИ.

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Отмечается, что активисты движения "Ветераны России" предложили Меладзе отдать виллу в Гурзуфе под санаторий для оккупантов.

"В свете последних событий, когда жители Курской области особенно нуждаются в помощи, движение считает, что крымская вилла Константина Меладзе могла бы послужить благой цели. Этот шаг не только продемонстрировал бы приверженность продюсера Родине, но и оказал бы реальную поддержку", — отметил руководитель движения Ильдарь Резяпов.

Вилла в Крыму композитора Костянтина Меладзе. Фото: росЗМІ

Вилла в Гурзуфе композитора Костянтина Меладзе. Фото: росЗМІ

Ранее оккупанты уже предлагали брату композитора Валерию Меладзе продать виллу в Испании и перевести вырученные деньги на убийства украинцев, а также призвали его посетить прифронтовые территории с "гуманитарной миссией".

Напомним, Константин Меладзе до сих пор не высказал свою позицию по поводу войны в Украине.

Ранее певица Алена Винницкая призналась, обижается ли на бывшего мужа Веры Брежневой Константина Меладзе, который когда-то ее продюсировал. А также певица Анастасия Приходько раскрыла неожиданные подробности сотрудничества с Константином Меладзе.