Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Россияне хотят отобрать виллу Константина Меладзе в Крыму под санаторий для оккупантов arrow

Россияне хотят отобрать виллу Константина Меладзе в Крыму под санаторий для оккупантов

11 августа 2024 14:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Россияне хотят сделать из виллы Меладзе в Крыму санаторий для оккупантов
Музыкальный продюсер, композитор Константин Меладзе. Фото: instagram.com/meladzemusic/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Оккупанты чувствуют себя хозяевами в Крыму и продолжают отбирать имения звезд, которые выехали из России. Под прицел россиян попала вилла композитора Константина Меладзе, из которой они собираются сделать санаторий для раненых оккупантов.

Об этом пишут росСМИ.

Читайте также:

Россияне хотят присвоить виллу Меладзе

Отмечается, что активисты движения "Ветераны России" предложили Меладзе отдать виллу в Гурзуфе под санаторий для оккупантов.

"В свете последних событий, когда жители Курской области особенно нуждаются в помощи, движение считает, что крымская вилла Константина Меладзе могла бы послужить благой цели. Этот шаг не только продемонстрировал бы приверженность продюсера Родине, но и оказал бы реальную поддержку", — отметил руководитель движения Ильдарь Резяпов.

Россияне хотят отобрать виллу Константина Меладзе в Крыму под санаторий для оккупантов - фото 1
Вилла в Крыму композитора Костянтина Меладзе. Фото: росЗМІ
Россияне хотят отобрать виллу Константина Меладзе в Крыму под санаторий для оккупантов - фото 2
Вилла в Гурзуфе композитора Костянтина Меладзе. Фото: росЗМІ

Ранее оккупанты уже предлагали брату композитора Валерию Меладзе продать виллу в Испании и перевести вырученные деньги на убийства украинцев, а также призвали его посетить прифронтовые территории с "гуманитарной миссией".

Напомним, Константин Меладзе до сих пор не высказал свою позицию по поводу войны в Украине.

Ранее певица Алена Винницкая призналась, обижается ли на бывшего мужа Веры Брежневой Константина Меладзе, который когда-то ее продюсировал. А также певица Анастасия Приходько раскрыла неожиданные подробности сотрудничества с Константином Меладзе.

Крым недвижимость Константин Меладзе оккупанты война в Украине российские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:49 В Одесской области продолжают демонтировать русскоязычные вывески

14:48 Как правильно подавать рапорт и кто его рассматривает — разъяснение Минобороны

14:42 Где и когда смотреть церемонию закрытия Летней Олимпиады-2024 в Париже

14:41 Во Львовской области ищут производителей антенн для военных

14:37 Житель Полтавы сливал информацию, где ТЦК раздают повестки — как его наказал суд

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

14:18 На Одесчине задержали кулинаров, направлявшихся в Молдову

Text

14:13 Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

14:12 Одно из учреждений Минздрава закупит для своих работников роскошный минивэн за миллионы гривен

14:03 Мчедлидзе показал лучший результат в карьере, но остался без медали на Олимпиаде-2024

13:47 Россияне запустили волны дронов на юг Украины — сколько уничтожили силы ПВО

14:49 В Одесской области продолжают демонтировать русскоязычные вывески

14:48 Как правильно подавать рапорт и кто его рассматривает — разъяснение Минобороны

14:42 Где и когда смотреть церемонию закрытия Летней Олимпиады-2024 в Париже

14:41 Во Львовской области ищут производителей антенн для военных

14:37 Житель Полтавы сливал информацию, где ТЦК раздают повестки — как его наказал суд

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

14:18 На Одесчине задержали кулинаров, направлявшихся в Молдову

14:12 Одно из учреждений Минздрава закупит для своих работников роскошный минивэн за миллионы гривен

14:03 Мчедлидзе показал лучший результат в карьере, но остался без медали на Олимпиаде-2024

13:47 Россияне запустили волны дронов на юг Украины — сколько уничтожили силы ПВО

13:36 Украина окажется между двумя циклонами — народный синоптик Диденко объяснила, как изменится погода

Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

Text

14:13 Истекал кровью два дня — экс-пленный рассказал о лечении в российском госпитале

10 августа 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер ответил, пойдет ли Путин на переговоры после ситуации в Курской области

Text

17:09 Военный ВСУ поделился ужасами пребывания в плену — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

9 августа 2024
Text

23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

Text

22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

Text

21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

Text

21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

17:50 Паника среди россиян и отомстит ли Кремль за Курскую область — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы