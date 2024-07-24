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Вінницька зізналася, чи ображається на Меладзе, який був проти її сольної кар'єри

24 липня 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Альона Вінницька ображається на Костянтина Меладзе — сольна карʼєра екссолістки ВІА Гри
Українська співачка Альона Вінницька на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Українська співачка Альона Вінницька, яка зникла з публіки на два роки, дала перше інтерв’ю Славі Дьоміну. В ньому відома артистка зізналася, чи ображається на колишнього чоловіка Віри Брежнєвої Костянтина Меладзе, який колись був її продюсером.

Про це Альона Вінницька розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Альона Вінницька про образу на Костянтина Меладзе

Відома українська співачка заявила, що Костянтин Меладзе, який колись продюсував гурт "ВІА Гра", дуже негарно себе повів. Ба більше, Альона навіть не хоче з ним розмовляти на цю тему, заявивши, що він сам має подзвонити і попросити вибачення.

Слава Дьомін наголосив, що йдеться про те, що Меладзе свого часу не хотів, щоб Альона Вінницька починала сольну кар’єру.

"Залишилася образа за те, що він не дуже красиво себе повів… Звичайно, що воно вже відійшло, не хочеться згадувати, але десь така маленька образа. Якщо ми говоримо про випадок з Меладзе, то я вважаю, що недоцільно починати навіть цю розмову. Я вважаю, що людина сама повинна дійти до чогось, просто подзвонити і сказати: "Я б хотів вибачитися", тому що мені його вибачення не потрібні", — заявила Альона Вінницька.

Интервью Алены Винницкой и Славы Демина
Інтерв'ю Альони Вінницької і Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, артистка наголосила, чи болить в неї ще від образи на продюсера, і зізналася, що всередині неї є як повага до нього, так і образа.

"Воно не болить… Просто якщо мене питають про нього, я кажу, що так, це така суміш, що я відчуваю до Кості. Саме це я і відчуваю — повагу і невелику образу", — також додає українська співачка.

Альона Вінницька у складі гурту "ВІА Гра"

Українська співачка Альона Вінницька у період з 2000 до 2003 року була однією з учасниць поп-гурту "ВІА Гра", продюсером якого був Костянтин Меладзе. Після завершення співпраці артистка, яка стала першою з гурту популярною зіркою, розпочала сольну кар’єру.

Состав группы "ВИА Гра" с 2000 по 2003 годы
Склад гурту "ВІА Гра" з 2000 до 2003 роки. Фото: Instagram Тетяни Найник

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Альона Вінницька зізналася, чим зараз займається її чоловік. 

Раніше ми розповідали про те, що артистка Альона Вінницька пояснила, чи повернеться вона в шоу-бізнес. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Анастасія Приходько розкрила неочікувані подробиці співпраці з Костянтином Меладзе.

Костянтин Меладзе шоу-бізнес українські зірки Альона Вінницька

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