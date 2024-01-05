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Росіянин і путініст Тарзан підтримав допис Міккі Рурка про допомогу Україні

5 січня 2024 21:38
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Росіянин і путініст Тарзан підтримав допис Міккі Рурка про допомогу Україні
Сергій Глушко, більш відомий як стриптизер Тарзан. Фото: instagram.com/tarzan___official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Путініст Тарзан несподівано підтримав Міккі Рурка, який збирає гроші для України. Він лайкнув відео, у якому актор вітає українців зі святами і закликає донатити гроші на відбудову Херсону. 

Відео Рурк опублікував у своєму Instagram

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Випадково лайкнув

Чоловік екскиянки Наташі Корольової та заядлий путініст Сергій Глушко, більш відомий як стриптизер Тарзан, несподівано підтримав голлівудського актора Міккі Рурка. Нещодавно актор закликав фанатів доєднатися до збору для херсонців, які постраждали через війну Росії в Україні.

 

Тарзан, який є колишнім офіцером російської армії і може навіть буде воювати у лавах російської армії, лайкнув відео Міккі Рурка, у якому той розповідає про страждання українців і запевняє про необхідність допомоги людям. Навіть субтитри у ролику були написані українською.

 

Скриншот лайків з instagram.com/mickey_rourke_

Скоріше за все, що він зробив це випадково, адже тільки два дні тому Тарзан та зрадниця Наташа Корольова вбралися у костюми Діда Мороза та Снігурочки з радянською символікою та ностальгували за СРСР. 

А раніше Корольова заявляла, що готова відправити чоловіка воювати проти України і якщо прийде повістка, то він піде на фронт. 

Сам Глушко на початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово публікував патріотичні дописи, закликаючи росіян йти воювати проти України. 

Нагадаємо, Корольова розповіла, чому її не впускають в Україну. 

Також ми писали, що Міккі Рурк збирає мільйон доларів на відбудову Херсона.

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