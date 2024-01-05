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Россиянин и путинист Тарзан поддержал публикацию Микки Рурка о помощи Украине

5 января 2024 21:38
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Россиянин и путинист Тарзан поддержал публикацию Микки Рурка о помощи Украине
Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан. Фото: instagram.com/tarzan___official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Путинист Тарзан неожиданно поддержал Микки Рурка, который собирает деньги для Украины. Он лайкнул видео, в котором актер поздравляет украинцев с праздниками и призывает донатить деньги на восстановление Херсона.

Видео Рурк опубликовал в своем Instagram.

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Муж экс-киевлянки Наташи Королевой и заядлый путинист Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан, неожиданно поддержал голливудского актера Микки Рурка. Недавно актер призвал фанатов присоединиться к сбору для пострадавших из-за войны России в Украине херсонцев.

 

Тарзан, который является бывшим офицером российской армии и может даже будет воевать в ее рядах, лайкнул видео Микки Рурка, в котором тот рассказывает о страданиях украинцев и уверяет о необходимости помощи людям. Даже субтитры в ролике были написаны на украинском.

 

Скриншот лайков с instagram.com/mickey_rourke_

Скорее всего, он это сделал случайно, так как только два дня назад Тарзан и предательница Наташа Королева нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки с советской символикой и ностальгировали по СССР.

А раньше Королева заявляла, что готова отправить мужа воевать против Украины, и если придет повестка, то он уйдет на фронт.

Сам Глушко в начале полномасштабного вторжения России неоднократно публиковал патриотические сообщения, призывая россиян идти воевать против Украины.

Напомним, Королева рассказала, почему ее не пускают в Украину.

Также мы писали, что Микки Рурк собирает миллион долларов на восстановление Херсона.

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