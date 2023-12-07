Російські спецагенти від імені Тейлор Свіфт і Бейонсе налаштовують проти України

Бейонсе і Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift

Російські агентурні мережі намагаються відвернути світову спільноту від України використовуючи всесвітньо відомих зірок і фейки.

Про це пише видання Wired.

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Свіфт, Гомес, Кардаш'ян проти України

У соціальних мережах Facebook і X поширюється реклама з цитатами всесвітньо відомих людей, які нібито ненавидять Україну.

Якщо вірити оголошеням, Бейонсе, Опра, Джіджі Хадід, Леді Гага, Дженніфер Лопес, Джастін Бібер, Шакіра, Гвінет Пелтроу, Кріштіану Роналду та інші підтримують Росію.

Антиукраїнські "цитати" знаходяться біля зображень зірок і на шпальтах видань.

"Скільки часу це займе? Українці поводяться як шарлатани, а ми продовжуємо платити", — йдеться у цитаті французькою мовою поруч із зображенням Тейлор Свіфт на рекламному плакаті майбутнього туру.

"Кожного разу, коли українці отримують гроші, все йде не так", — йдеться в іншій цитаті німецькою мовою поруч із фотографією Селени Гомес на сторінці, схожій на сторінку модного журналу.

"Просто розчаровує те, як українці користуються нашою допомогою. Хтось має зупинити це, серйозно", — йдеться у цитаті, також німецькою мовою, поруч із фотографією Кім Кардаш'ян.

Хоча зображення створюють враження, ніби ці цитати були сказані Свіфт, Гомес і Кардаш'ян, це не так. Вони — продукт проросійської мережі підроблених облікових записів Facebook і X, які створили та розповсюдили рекламну кампанію, пишуть WIRED.

"Підтримувати українців неприйнятно. Їхні дії руйнують життя та суспільства", — йдеться у цитаті біля фото Опри.

Кампанія з дезінформації охопила щонайменше 7,6 мільйона людей лише у Facebook, повідомляють WIRED. Вона все ще триває, і дві окремі групи дослідників дезінформації вважають, що цією кампанією керує сумнозвісна російська операція впливу під назвою "Двійник", яка в минулому була пов’язана з Кремлем. Нова інформація, надана ексклюзивно WIRED, свідчить про те, що ця кампанія пов’язана з російським військовим розвідувальним агентством ГРУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий фейк РФ — в Україні "агітують людей похилого віку" мобілізуватися до ЗСУ.

Такоє ми писали, що Тейлор Свіфт стала "Людиною року" за версією журналу Time.