Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Російські спецагенти від імені Тейлор Свіфт і Бейонсе налаштовують проти України arrow

Російські спецагенти від імені Тейлор Свіфт і Бейонсе налаштовують проти України

7 грудня 2023 22:33
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Російські спецагенти від імені Тейлор Свіфт і Бейонсе налаштовують проти України
Бейонсе і Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Російські агентурні мережі намагаються відвернути світову спільноту від України використовуючи всесвітньо відомих зірок і фейки

Про це пише видання Wired

Читайте також:

Свіфт, Гомес, Кардаш'ян проти України

У соціальних мережах Facebook і X поширюється реклама з цитатами всесвітньо відомих людей, які нібито ненавидять Україну. 

Якщо вірити оголошеням, Бейонсе, Опра, Джіджі Хадід, Леді Гага, Дженніфер Лопес, Джастін Бібер, Шакіра, Гвінет Пелтроу, Кріштіану Роналду та інші підтримують Росію. 

Антиукраїнські "цитати" знаходяться біля зображень зірок і на шпальтах видань. 

"Скільки часу це займе? Українці поводяться як шарлатани, а ми продовжуємо платити", — йдеться у цитаті французькою мовою поруч із зображенням Тейлор Свіфт на рекламному плакаті майбутнього туру.

"Кожного разу, коли українці отримують гроші, все йде не так", — йдеться в іншій цитаті німецькою мовою поруч із фотографією Селени Гомес на сторінці, схожій на сторінку модного журналу.

"Просто розчаровує те, як українці користуються нашою допомогою. Хтось має зупинити це, серйозно", — йдеться у цитаті, також німецькою мовою, поруч із фотографією Кім Кардаш'ян. 

 

Хоча зображення створюють враження, ніби ці цитати були сказані Свіфт, Гомес і Кардаш'ян, це не так. Вони — продукт проросійської мережі підроблених облікових записів Facebook і X, які створили та розповсюдили рекламну кампанію, пишуть WIRED. 

"Підтримувати українців неприйнятно. Їхні дії руйнують життя та суспільства", — йдеться у цитаті біля фото Опри.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oprah (@oprah)

Кампанія з дезінформації охопила щонайменше 7,6 мільйона людей лише у Facebook, повідомляють WIRED. Вона все ще триває, і дві окремі групи дослідників дезінформації вважають, що цією кампанією керує сумнозвісна російська операція впливу під назвою "Двійник", яка в минулому була пов’язана з Кремлем. Нова інформація, надана ексклюзивно WIRED, свідчить про те, що ця кампанія пов’язана з російським військовим розвідувальним агентством ГРУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий фейк РФ — в Україні "агітують людей похилого віку" мобілізуватися до ЗСУ. 

Такоє ми писали, що Тейлор Свіфт стала "Людиною року" за версією журналу Time. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі