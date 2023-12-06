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Тейлор Свіфт стала "Людиною року" за версією журналу Time

6 грудня 2023 15:35
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Тейлор Свіфт стала "Людиною року" за версією журналу Time
Тейлор Свіфт "Людина року". Фото: Times
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Американський журнал Time назвав "Людиною року" співачку Тейлор Свіфт. Видання порівняло її з легендами світового шоубізнеса. Не змогли не згадати і про її фінансові досягнення, які також вражають. 

Стаття про неї з'явилася у новому випуску американського журнал Time, на обкладинку якого вона також потрапила. 

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Мала найбільший вплив на світ

Починаючи з 1927 року "Людиною року" за версією Time щорічно стає людина, група людей чи концепція, які мали найбільший вплив на світ за останні 12 місяців. У 2022 році журнал Time назвав "Людиною року" президента України Володимира Зеленського і "дух України".

Проте цього року наш президент не потрапив у шортліст на це звання від Time. Серед цьогорічних претендентів були голлівудські страйкарі, лідер Китаю Сі Цзіньпін, генеральний директор OpenAI Сем Альтман, прокурори Трампа, що висунули йому звинувачення в чотирьох окремих справах з більш ніж 90 пунктами, лялька Барбі, Володимир Путін, король Чарльз III та голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл.

 

Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт "Людина року". Фото: Times

Проте "Людиною року" стала поп-виконавиця Тейлор Свіфт, яка у цьому році побила багато рекордів. 

"Досягнення Свіфт як мисткині — культурні та комерційні — такі величезні, що майже недоречно перераховувати їх. Як попзірка, вона сидить у рідкісній компанії поруч з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як авторку пісень її порівнювали з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчелл. Як бізнеследі вона побудувала імперію, яка, за деякими оцінками, може коштувати понад мільярд доларів. Вона давно привертає постійну увагу і знає, як цим користуватися", — пише видання Time.

Найбільші досягнення

Крім того, що за цей рік Свіфт встигла отримати ступінь доктора образотворчих мистецтв, з'їздити у світове турне Eras Tour, випустити фільм про свій тур і побити власний рекорд у  Spotify, вона ще й закохалася і будує стосунки з футболістом Тревісом Келсі. 

 

Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт отримала ступінь в університеті. Фото: Times

Проте найбільшим досягнення співачки у цьому році вважається, що вона набрала на стримінговому музичному сервісі Spotify 26,1 мільярд прослуховувань — найбільше серед усіх виконавців. Після перемоги у Spotify Wrapped співачка заробить більше грошей, аніж хто-небудь заробляв на платформі. До кінця року співачка заробить на Spotify близько 131 мільйон доларів.

 

Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт на репетиції. Фото: Times

Нагадаємо, блискуча Тейлор Свіфт і зваблива Блейк Лайвлі запалили на прем'єрі фільму Бейонсе. 

Також ми писали, що Тейлор Свіфт запросила на свій концерт родину загиблої фанатки.

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